ΚΕΕΡΦΑ: Αποφυλάκιση δώρο στους ναζί

Αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου-δώρο στους ναζί παραμονές των κινητοποιήσεων για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Προκαλεί οργή η σπουδή του Συμβουλίου Εφετών να αποφυλακίσει τον Μιχαλολιάκο, τον φύρερ των δολοφόνων ναζί της Χρυσής Αυγής, λίγες μέρες πριν από την επέτειο των 12 χρόνων της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Είναι ένα δώρο στους καταδικασμένους ναζί της Χρυσής Αυγής σε περίοδο που η δίκη τους σε δεύτερο βαθμό βαίνει προς την ολοκλήρωση της.

Ετσι κι αλλοιώς ήταν σκανδαλώδης η μεταχείριση του Μιχαλολιάκου από τις αρχές, οι οποίες πρακτικά τον μετέτρεψαν σε δήθεν κρατούμενο μετά το 2022. Τώρα οι μάσκες και τα προσχήματα πέφτουν και στέλνουν σπίτι του τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής ο οποίος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη γαι την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ανοίξει το δρόμο στους φασίστες με τους ρατσιστικούς νόμους του Πλεύρη που προβλέπουν φυλάκιση για 5 χρόνια σε όσους μετανάστες δεν έχουν χαρτιά αλλά λιώνουν στην δουλειά για τα κέρδη των αφεντικών. Οι εγκληματίες ναζί να αντιμετωπίζουν τα χάδια της δικαστικής εξουσίας και οι σκληρά εργαζόμενοι μετανάστες στη φυλακή, αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν Πλεύρης και Μητσοτάκης.

Ετσι ανοίγουν το δρόμο για τις ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος των μεταναστών, για να ανασυγκροτηθούν οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα, εκείνοι που έστειλαν σε κώμα για μήνες τον Αιγύπτιο αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ και επιτέθηκαν δολοφονικά κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, μεταναστών, αγωνιστών των κινημάτων.

Οι νέοι που διαμαρτύρονται για την σφαγή στη Γάζα να προφυλακίζονται με κατηγορίες του αντιρατσιστικού νόμου(!) και οι ναζί να αποφυλακίζονται!

Η ΝΔ καταρρέει και τρέχει να αποκαταστήσει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τους φασίστες για να διασωθεί απο την κατρακύλα της. Οι μηχανισμοί της άρχουσας τάξης στη δικαστική εξουσία δίνουν πρόθυμη συνδρομή αποφυλακίζοντας τον Μιχαλολιάκο. Ντροπή!

Είναι η ίδια η κυβέρνηση που μεθοδεύει ξεδιάντροπα την συγκάλυψη γιατα εγκλήματα και τις μαζικές δολοφονίες από τα Τέμπη μέχρι την Πύλο. Διόρισαν ως αρχηγό του Λιμενικού Σώματος τον Τ.Κοντιζά όταν το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη καλούσε σε παραπομπή του για το φονικό ναυάγιο της Πύλου. Είναι η κυβέρνηση που στηρίζει μαζί με την ακροδεξιά την γενοκτονία στη Παλαιστίνη. Είναι η κυβέρνηση που συγκαλύπτει τα σκάνδαλα της το ένα μετά το άλλο καταφεύγοντας ακόμη και σε πραξικοπήματα στη Βουλή με κατασκευασμένες ψηφοφορίες.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δημοτικές κινήσεις, την αριστερά να καατδικάσουν την προκλητική απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και να απαιτήσουν να γυρίσει στη φυλακή ο αρχηγός των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Να σταθούνε στο πλευρό της Μάγδας Φύσσας, του Αμπουζίντ Εμπάρακ και όλων των θυμάτων των ναζί της ΧΑ απαιτώντας να τιμωρηθούν με μεγαλύτερες ποινές στη δίκη και να μείνουν στη φυλακή.

Να δώσουμε μαζικό παρών στο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτέμβρη και την πορεία στο Μπλόκο της Κοκκινιάς και το Αρχηγείο του Λιμενικού. Ωρα να βάλουμε φρένο στις πλάτες της δικαστικής εξουσίας στους ναζί, ώρα να διώξουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων που κάνει πλάτες στους φασίστες!