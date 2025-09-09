Αυτοδιάψευση από τον Ηλ. Κασιδιάρη

Μια ανάσα πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής, που αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του μήνα, ακόμα ένας ισχυρισμός του άλλοτε πρωτοπαλίκαρου του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ηλία Κασιδιάρη, αναδιπλώθηκε και άλλαξε κατεύθυνση.

Ηλίας Κασιδιάρης | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο λόγος για την περιβόητη φωτογραφία του Ηλ. Κασιδιάρη και άλλων χρυσαυγιτών να κρατούν τη σημαία της Βέρμαχτ σε ορκωμοσία νέων μελών στις 21.12.2012, ντοκουμέντο που, όταν το έφερε στο φως η «Εφ.Συν.», ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση και Νο 2 στην ιεραρχία της Χρυσής Αυγής, τότε, έσπευσε να κάνει λόγο για φωτομοντάζ που έκανε η εφημερίδα και εμφάνισε την ίδια φωτογραφία, στην οποία όμως είχε αντικαταστήσει τη σβάστικα με τον κέλτικο σταυρό.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να απειλήσει με ένδικα μέσα, τα οποία φυσικά και δεν άσκησε ποτέ, αφού ό,τι υποστήριζε δεν ήταν αληθές.

Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο, αρχικά καταρρίφθηκε όταν κατά το πρωτόδικο δικαστήριο αποδείχτηκε ότι η φωτογραφία που δημοσίευσε η «Εφ.Συν.» είναι ίδια με εκείνη που βρέθηκε στο κινητό του. Ομως ο Ηλ. Κασιδιάρης επέμενε στα όσα έλεγε μέχρι χθες, που ήρθε ο ίδιος μέσω του μάρτυρά του να διαψεύσει τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης του Ηλ. Κασιδιάρη, ερωτώμενος ένας εξ αυτών για την επίμαχη φωτογραφία, απάντησε ότι, μιλώντας με τον ίδιο τον κατηγορούμενο, του εκμυστηρεύτηκε πως ήταν ένα φωτομοντάζ το οποίο όμως έκαναν... φίλοι του για να γελάσουν. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ρώτησε τον κατηγορούμενο πώς είναι δυνατόν να υπάρχει στο κινητό του τέτοια φωτογραφία του 2012 και εκείνος με τη σειρά του, αφού δεν μπορούσε πια να υποστηρίξει ότι έπεσε θύμα της εφημερίδας, του απάντησε ότι του την έστειλαν κάποιοι φίλοι για... αστείο, λέγοντάς του «αφού σε λένε χιτλερικό, πάρε και αυτό».

Ετσι, ο ισχυρισμός παραμένει το φωτομοντάζ, αλλά πλέον ο δράστης δεν είναι η «Εφημερίδα των Συντακτών», όπως κραύγαζε επί χρόνια, αλλά αορίστως κάποιοι φίλοι του. Μάλιστα, προς... επίρρωση της αστείας πρακτικής, χωρίς κανένα πειστικό επιχείρημα, αναφέρθηκε από την πλευρά της υπεράσπισής του μία εμφανώς κατασκευασμένη φωτογραφία που δείχνει τον Χίτλερ μεγάλο και ως παιδάκια στα πόδια του τούς Κασιδιάρη, Παναγιώταρο, Λαγό και Γερμενή.

Επειτα από παρέμβαση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Θανάση Καμπαγιάννη, ο οποίος σημείωσε ότι ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου πλέον αλλάζει, η δεύτερη αυτή φωτογραφία κατατέθηκε στα πρακτικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναδιπλώνουν τη στάση τους, την ώρα που ό,τι υποστηρίζουν καταρρίπτεται στη δικαστική αίθουσα, ενώ σημειώνεται πως η αυθεντικότητα της φωτογραφίας δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση.