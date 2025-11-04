Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για την υπόθεση Βαλυράκη

Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, σηματοδοτεί η παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης του τότε λιμενάρχη Χαλκίδας και λιμενάρχη Ερέτριας.
Τα δύο πρόσωπα κατηγορούνται για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, πράξεις που φέρονται να σχετίζονται με την προσπάθεια παραποίησης κρίσιμων στοιχείων της υπόθεσης.
Κατά την έναρξη της δίκης, οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη υπογράμμισαν ότι η εισαγγελική απόφαση αποδέχεται ουσιαστικά τις προσφυγές της οικογένειας και του αυτόπτη μάρτυρα, κρίνοντας ότι υπήρξαν παραβατικές ενέργειες ανακριτικών υπαλλήλων με στόχο τη συγκάλυψη της αλήθειας και την υποστήριξη της εκδοχής του ατυχήματος.
Σύμφωνα με τη διάταξη, η δίωξη στρέφεται κατά του Πλοιάρχου Φ.Κ. και του Πλωτάρχη Χ.Κ., υπηρετούντων στα Λιμεναρχεία Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και συναυτουργία, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.
Όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της οικογένειας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο λιμενικοί επιχείρησαν να αλλοιώσουν τις μαρτυρίες, υπαγορεύοντας στον μάρτυρα Ασμάνη ψευδή κατάθεση, σύμφωνα με την οποία αναιρούσε τις προηγούμενες δηλώσεις του και ισχυριζόταν ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.
«Η εξέλιξη αυτή», τόνισαν οι συνήγοροι, «επιβεβαιώνει ότι υπήρξε σκόπιμη προσπάθεια συγκάλυψης και απροθυμία των αρμόδιων Αρχών να αποκαλύψουν την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Πρόκειται για μια σημαντική δικαίωση των επίμονων καταγγελιών της οικογένειας και ένα βήμα προς τη διαλεύκανση της υπόθεσης».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας