Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για την υπόθεση Βαλυράκη

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ • Για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, κατηγορούνται τα δύο πρόσωπα.

Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, σηματοδοτεί η παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης του τότε λιμενάρχη Χαλκίδας και λιμενάρχη Ερέτριας.

Τα δύο πρόσωπα κατηγορούνται για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, πράξεις που φέρονται να σχετίζονται με την προσπάθεια παραποίησης κρίσιμων στοιχείων της υπόθεσης.

Κατά την έναρξη της δίκης, οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη υπογράμμισαν ότι η εισαγγελική απόφαση αποδέχεται ουσιαστικά τις προσφυγές της οικογένειας και του αυτόπτη μάρτυρα, κρίνοντας ότι υπήρξαν παραβατικές ενέργειες ανακριτικών υπαλλήλων με στόχο τη συγκάλυψη της αλήθειας και την υποστήριξη της εκδοχής του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η δίωξη στρέφεται κατά του Πλοιάρχου Φ.Κ. και του Πλωτάρχη Χ.Κ., υπηρετούντων στα Λιμεναρχεία Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και συναυτουργία, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

Όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της οικογένειας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο λιμενικοί επιχείρησαν να αλλοιώσουν τις μαρτυρίες, υπαγορεύοντας στον μάρτυρα Ασμάνη ψευδή κατάθεση, σύμφωνα με την οποία αναιρούσε τις προηγούμενες δηλώσεις του και ισχυριζόταν ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.

«Η εξέλιξη αυτή», τόνισαν οι συνήγοροι, «επιβεβαιώνει ότι υπήρξε σκόπιμη προσπάθεια συγκάλυψης και απροθυμία των αρμόδιων Αρχών να αποκαλύψουν την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Πρόκειται για μια σημαντική δικαίωση των επίμονων καταγγελιών της οικογένειας και ένα βήμα προς τη διαλεύκανση της υπόθεσης».