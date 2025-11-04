«Ο κατηγορούμενος ήταν άνθρωπος του σπιτιού και βίαζε την αδελφή μου»

«Ηταν ο άνθρωπος του σπιτιού, εμπιστοσύνης, και τη βίαζε»: Με αυτή τη φράση, σε ένα κλίμα με έντονες στιγμές συναισθηματικής φόρτισης, περιέγραψε γνωστή ηθοποιός, στην κατάθεσή της χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, τα όσα έζησε η μικρότερη αδελφή της στα χέρια του ηθοποιού και σκηνοθέτη Λάμπρου Φιλίππου. Η γυναίκα, η οποία έχει καταγγείλει και εκείνη τον Λ. Φιλίππου, εμφανώς συγκλονισμένη μίλησε για τα χρόνια που ακολούθησαν τις καταγγελλόμενες κακοποιήσεις, αλλά και για το σοκ που υπέστη όταν έμαθε ότι ο πρώην σύντροφός της, που, όπως είπε, τον θεωρούσαν μέλος της οικογένειας, είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την ανήλικη τότε αδελφή της.

Υπενθυμίζεται πως ο 44χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης κατηγορείται για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση και βιασμό, αδικήματα τα οποία φέρεται να τέλεσε σε βάρος δύο γυναικών τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013. Σημειώνεται πως στην αρχή ο Λ. Φιλίππου είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών, ωστόσο, παρά τη θετική εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας, ο κατηγορούμενος να παραπεμφθεί και για τις τέσσερις υποθέσεις, οι δικαστές έκριναν ότι θα πρέπει να δικαστεί μόνο για τις δύο από αυτές.

Η μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που η αδελφή της αποκάλυψε, το 2015, ότι είχε κακοποιηθεί. «Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια…», κατέθεσε επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε χρόνια για να μάθει το εύρος των επιθέσεων. Οταν η ίδια ζήτησε εξηγήσεις από τον κατηγορούμενο, εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν αρνήθηκε τίποτα. «Εκείνος έκλαιγε και έλεγε “ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της. Πώς κάνεις έτσι;” Δεν αρνήθηκε τίποτα».

Η ηθοποιός περιέγραψε τη δική της εμπειρία κακοποίησης, την οποία αρχικά δεν είχε συνδέσει με τα βιώματα της αδελφής της. «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε μένα έγιναν μόνο σε μένα», είπε, εξηγώντας πως «με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω τον μονόλογο εκείνη την ώρα… Ημασταν σύντροφοι. Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουμε γιατί μας έχει καταστρέψει. Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα. Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο, τα κλάματα…» κατέθεσε, αποτυπώνοντας τη δυσκολία της να επανέλθει στα τραυματικά γεγονότα.

Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης ότι, όταν μίλησε σε φίλους και γνωστούς για τη δική της εμπειρία, έλαβε πληθώρα μηνυμάτων από άλλες γυναίκες. «Πολλοί μου είπαν “έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο”, σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες», ανέφερε.

Πρόεδρος: Υπήρχε άγραφος κώδικας πως πρέπει να ανέχονται διάφορα οι κοπέλες στον χώρο του θεάτρου ή του κινηματογράφου;

Μάρτυρας: Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές, αλλά να βιαστείς, όχι… Εγώ την πρώτη φορά ένιωσα πως μάλλον φταίω, ότι το προκάλεσα με κάποιον τρόπο, και εκείνος έλεγε «κοίταξε τι μου κάνεις».

Αξια αναφοράς είναι και η πίεση που δέχτηκε η μάρτυρας από τον πρόεδρο της έδρας σχετικά με τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, κατηγορώντας την εμμέσως ότι επωφελήθηκε από αυτήν, με τη μάρτυρα να υπογραμμίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην όποια δημοσιότητα δόθηκε στην υπόθεση και πως αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που άλλαξε δικηγόρο.

Πρόεδρος: Στις 15 Αυγούστου βγήκε ένα δημοσίευμα με τίτλο «Ο νέος Φιλιππίδης» και μετά ακολούθησαν πολλά. Γιατί χρειάζεται αυτή η δημοσιότητα;

Μάρτυρας: Δεν είναι κάτι που θα με βοηθούσε, ίσα ίσα.

Πρόεδρος: Χρειάζεται ο κατηγορούμενος να δικαστεί στα ΜΜΕ πριν από το φυσικό δικαστήριο;

Μάρτυρας: Αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που γίνεται τώρα.

Στη δίκη έδωσε το «παρών» ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία από το ακροατήριο.