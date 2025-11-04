«Είμαι σίγουρη ότι η ΕΥΠ μου έστειλε το μήνυμα επιμόλυνσης»

Την ύπαρξη κρατικού μηχανισμού παρακολούθησης με επίκεντρο την ίδια την ΕΥΠ, κονιορτοποιώντας το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτικής πρωτοβουλίας, παρουσίασε στην κατάθεσή της στη δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ και νυν του υπ. Προστασίας του Πολίτη, Μαρία Ζώη-Σακαλή, καθώς δήλωσε με απόλυτη βεβαιότητα πως το μήνυμα που μόλυνε το κινητό της είχε σταλεί από την ΕΥΠ, η οποία «δεν έκανε κανέναν έλεγχο, ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της»

«Είμαι 100% σίγουρη ότι μου έστειλε το μήνυμα η ΕΥΠ. Η υπηρεσία δεν έκανε κανέναν έλεγχο ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού», είπε η μάρτυρας και, όπως εξήγησε, κατέθεσε προσωποποιημένη μήνυση, καθώς «ο μοναδικός που είχε λόγο να την παρακολουθήσει ήταν η ΕΥΠ».

Η μάρτυρας περιέγραψε πως το τηλέφωνό της παγιδεύτηκε όταν έλαβε ένα μήνυμα που έγραφε «Κοριτσάκι μου θυμάσαι;» και περιείχε ένα link. Το μήνυμα εστάλη, όπως είπε, την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο του δικηγόρου της για να προετοιμάσουν υπόμνημα σχετικά με αναφορά κατά της υπηρεσίας. Μαζί με συναδέλφους της είχαν χαρακτηριστεί «ανεπιθύμητοι» και είχαν μεταφερθεί σε υπηρεσία «χωρίς αντικείμενο».

Το καλοκαίρι του 2023

Η ίδια κατέθεσε πως αντιλήφθηκε την παρακολούθηση μόνο όταν, το καλοκαίρι του 2023, ενημερώθηκε επισήμως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι το κινητό της είχε μολυνθεί. Επισήμανε ότι «η ΕΥΠ θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό», καθώς «πρόκειται για λειτουργία κακόβουλου λογισμικού που παρακολουθούσε στόχους εθνικού ενδιαφέροντος».

Υποστήριξε ακόμα πως η προμήθεια του Predator «ενδέχεται να κρύφτηκε μέσα σε άλλη νόμιμη προμήθεια», ενώ εξήγησε ότι από το 2007 έως το 2021 εργαζόταν στην ΕΥΠ. «Τον Δεκέμβριο του 2021 με τροπολογία μεταταχθήκαμε στην ΕΛ.ΑΣ. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση με υπογραφή του κυρίου Δημητριάδη… Η υποδιεύθυνση αυτή δεν είχε αντικείμενο, αφού ήταν εικονική».

Περιέγραψε επίσης τη μετακίνησή τους ως αποτέλεσμα εσωτερικών εκκαθαρίσεων. «Μας μετακίνησαν γιατί δεν ήμαστε αρεστοί στη διοίκηση», είπε. «Για πέντε μήνες δεν κάναμε τίποτα. Πηγαίναμε, πίναμε καφέ και φεύγαμε». Η ίδια και οι συνάδελφοί της κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, ενώ, όπως είπε, «στη δική μου περίπτωση θα είχε επιλεγεί άλλος τρόπος παρακολούθησής μου». Συνοψίζοντας, η μαρτυρία της περιέγραψε ένα σύστημα θεσμικής σήψης στο εσωτερικό της ΕΥΠ, όπου οι «ανεπιθύμητοι» υπάλληλοι παραμερίζονταν και οι πολίτες, ακόμη και κρατικοί λειτουργοί, μετατρέπονταν σε στόχους παρακολούθησης.

Ο Χρήστος Σπίρτζης | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

«Πλήρης καταπάτηση»

Η συνέχεια ήρθε από τον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος από το βήμα του μάρτυρα είπε πως ενημερώθηκε για την παρακολούθησή του από δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» και τοποθέτησε στο επίκεντρο των ευθυνών τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας «ενιαίο κέντρο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων είτε μέσω της ΕΥΠ είτε μέσω του Predator για τον έλεγχο των πάντων».

«Φαντάζομαι, δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ας παρακολουθήσουμε δύο πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ… Το κοινό που έχω με τον Ανδρουλάκη, τον Κουκάκη, τον αρχηγό του Στρατού και επιχειρηματίες είναι ένα και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά. Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για «ευθεία καταστρατήγηση του Συντάγματος», σημειώνοντας: «Εδώ δεν έχουμε απλά καταστρατήγηση, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Δεν μιλάμε για υποκλοπή κάποιων μηνυμάτων, αλλά για πλήρη καταπάτηση κάθε προσωπικού δικαιώματος», ενώ αναφέρθηκε και σε υποκλοπή «κρατικών και διπλωματικών εγγράφων» από το κινητό του, τονίζοντας ότι η παρακολούθησή του αποδεικνύει «το βάθος ενός κρατικού μηχανισμού που λειτουργούσε στο σκοτάδι».

Ο Χρ. Σπίρτζης δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει τη σιωπή των πολιτικών προσώπων που, ενώ έχουν ενημερωθεί ότι τελούσαν υπό παρακολούθηση, απουσιάζουν από τη διαδικασία. «Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα να μην είναι ούτε ένας υπουργός σήμερα στην αίθουσα», είπε.