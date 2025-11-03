Ανήλικος τραυματίας από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη

Ένας 55χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε στον αέρα με αποτέλεσμα το παιδί να καταλήξει στο νοσοκομείο • Ποια ήταν η δικαιολογία που επικαλέστηκε

Ένας 55χρονος παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, ισχυριζόμενος πως τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια και να νοσηλευτεί ένας 15χρονος.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το βράδυ, στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται πως... ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία ισχυρίστηκε πως κατέχει νόμιμα, κι έβαλλε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων. Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.

Όπως ανέφερε μέλος της παρέας ανηλίκων, ο ίδιος άνδρας και παλιότερα είχε προχωρήσει σε επίθεση κατά ανηλίκων. Συγκεκριμένα, τους είχε καταδιώξει με το αυτοκίνητό του.