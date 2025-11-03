Δολοφονία Άλκη: Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο 2026

Εν μέσω τεταμένης κατάστασης μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

Οι γονείς και η οικογένεια του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, θύμα οπαδικής βίας, δεν έλαβαν απαντήσεις ούτε σήμερα, καθώς αναβλήθηκε ξανά η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του.

Από τα δώδεκα άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και είναι φυλακισμένοι, πέντε μετήχθησαν στα δικαστήρια, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Δικηγόροι τεσσάρων εκ των κατηγορούμενων προέβαλαν κωλύματα για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτό το διάστημα και έτσι δόθηκε νέα αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου του 2026.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν οι γονείς και η αδελφή του 19χρονου Άλκη, καθώς και οι φίλοι του που ήταν μαζί του το τελευταίο βράδυ της ζωής του. Όλοι τους θα καταθέσουν ως μάρτυρες, ενώ στον κατάλογο υπάρχουν και τα ονόματα των αστυνομικών, γιατρών, διασωστών και ιατροδικαστών.

Ο πατέρας του 19χρονου δήλωσε πριν μπει στην αίθουσα πως το μόνο που ζητά είναι «δικαιοσύνη για το ειδεχθές έγκλημα».

Η πρόεδρος φάνηκε να θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να διεξαχθεί η δίκη, παρά τα αιτήματα αναβολής από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων και την σύμπνοια που εκφράστηκε στα σχετικά αιτήματα από τους συνηγόρους της οικογένειας του Άλκη.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο

Πριν ακόμα φτάσουν στο Εφετείο οι κατηγορούμενοι, επικράτησε ένταση έξω από τον χώρο. Κάποια άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με καρέκλες και μπουκάλια σε άλλα άτομα που βρίσκονταν στην είσοδο του Μεγάρου προς συμπαράσταση στους κατηγορούμενους και φέρονται ως συνοπαδοί τους.

Μάλιστα, η αστυνομία, που έχει αναπτυχθεί με ισχυρές δυνάμεις περιμετρικά των δικαστηρίων, επενέβη με τη χρήση χημικών. Όπως μεταδίδει το voria.gr, λίγο αργότερα, ξέσπασαν λογομαχίες και νέα ένταση, σε μία ήδη τεταμένη κατάσταση. Για τους δύο γύρους επεισοδίων, μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές.