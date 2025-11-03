Δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις: Τι κατέθεσε θύμα επισύνδεσης

Υπάλληλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι παγιδεύτηκε εξαιτίας διαφωνιών της με την ΕΥΠ.

Για τη δημιουργία υποδιεύθυνσης εντός της ελληνικής αστυνομίας με υπογραφή του πρωθυπουργικού ανιψιού, Γρηγόρη Δημητριάδη, την οποία στελέχωναν μη αρεστά στη διοίκηση πρόσωπα, έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Μαρία Σακαλή Ζώη, στη δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Η κ. Σακαλή- Ζώη είναι υπάλληλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία υποστηρίζει πως υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι εργαζόταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την επίμαχη περίοδο υπηρετούσε στην ΕΥΠ. Όπως είπε, τον Δεκέμβριο του 2021 μετατάχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. με τροπολογία, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους είχε δημιουργηθεί μια υποδιεύθυνση με υπογραφή του κ. Δημητριάδη, «χωρίς ωστόσο να έχει πραγματικό αντικείμενο».

Πρόεδρος: Η υπηρεσία αυτή τι αρμοδιότητες είχε;

Μάρτυρας: Τυπικά είχε, στην πράξη όχι. Ήμασταν περίπου 50 άτομα.

Πρόεδρος: Είχατε κάτι κοινό μεταξύ σας;

Μάρτυρας: Πιστεύω πως ήμασταν άτομα που δεν ήταν αρεστά στη διοίκηση.

Πρόεδρος: Εσείς γιατί δεν ήσασταν;

Μάρτυρας: Υπήρχαν προβλήματα με τη σύνθεση υπηρεσιακών συμβουλίων, έλλειψη κατευθύνσεων, ενώ εγώ είχα κάνει αρκετές αναφορές. Δεν θέλω να επεκταθώ.

⇒ Υπενθυμίζεται πως η πολύκροτη δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο διαπίστωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε αποτελέσει στόχο του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Η ίδια πρόσθεσε ότι αντιδράσανε στις συνθήκες αυτές και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος. «Καταθέσαμε όλοι μαζί ένα υπόμνημα. Στις 18 Νοεμβρίου καταθέσαμε την αναφορά και στις 23 Νοεμβρίου 2021 έλαβα το επίμαχο μήνυμα — έναν σύνδεσμο YouTube. Τον άνοιξα χωρίς να υποψιαστώ κάτι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι περιείχε κακόβουλο λογισμικό».

Ανέφερε επίσης ότι «το κινητό της παγιδεύτηκε προκειμένου να ληφθεί κάποιο αρχείο ή να καταγραφούν συνομιλίες με τους δικηγόρους της σχετικά με την αναφορά κατά της υπηρεσίας». Όπως είπε, «στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο τέτοιων περιστατικών», προσθέτοντας ότι «το link που έλαβα αντιστοιχεί με αυτά που εντόπισε πανεπιστήμιο που ερεύνησε την υπόθεση. Έχω επίσημο έγγραφο από την αρμόδια αρχή πως το κινητό μου είχε μολυνθεί».

Η μάρτυρας σημείωσε ότι έμαθε για το Predator όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση και εκτίμησε ότι «η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε αντί της Κύπρου ως κέντρο για τη λειτουργία του λογισμικού αυτού». Υποστήριξε ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή «ενδέχεται να μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοια τεχνολογία», ενώ, όπως είπε, «ο έλεγχος που έγινε πραγματοποιήθηκε σε λάθος κτίριο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα, ανέφερε πως όταν μετατάχθηκε στην υπηρεσία «δεν είχαμε αντικείμενο· απλώς πίναμε καφέδες και φεύγαμε», προσθέτοντας ότι «εκεί είχαν συγκεντρωθεί οι ανεπιθύμητοι όλων των τμημάτων».

Εισαγγελέας: Το νούμερο που σας έστειλε το μήνυμα ήταν γνωστό;

Μάρτυρας: Όχι, ήταν άγνωστο.

Εισαγγελέας: Δεν σας φάνηκε ύποπτο;

Μάρτυρας: Το 2021 όχι. Σήμερα θα αντιδρούσα αλλιώς. Όταν το πάτησα, η σελίδα δεν φόρτωσε.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είχατε παλιά συσκευή και δουλεύατε σε υπηρεσία του κυβερνοχώρου. Δεν είναι αντιφατικό;

Μάρτυρας: Όχι, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά μας κινητά στην υπηρεσία.

Κλείνοντας, η μάρτυρας ανέφερε: «Από την εμπειρία μου θεωρώ απίθανο να πωληθεί λογισμικό σαν το Predator σε ιδιώτη. Αυτά τα συστήματα δουλεύουν μόνο με κράτη. Πιστεύω ότι η ΕΥΠ το αγόρασε και το απέκρυψε μέσα από κάποιο κονδύλι».