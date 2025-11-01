Αθήνα, 21°C
Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στην Κίσσαμο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης του φονικού.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με εντολή ανακριτή και εισαγγελέα, ο 23χρονος από το Έλος Κισσάμου, ο οποίος σκότωσε πυροβολώντας σχεδόν εξ' επαφής τον 54χρονο μακρινό συγγενή του κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου στα Χανιά σήμερα στις 10:00, έχοντας στο πλευρό του τους δικηγόρους Απόστολο Λύτρα και Γιώργο Φραντζεσκάκη, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του και να απαντήσει στις ερωτήσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Όπως δήλωσε ο κ. Λύτρας, «εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα και αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ' απροόπτου, δέχτηκε μια απειλή, κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, ενώ έκανε και μία κίνηση με το χέρι και θεώρησε ότι θα βγάλει όπλο και δυστυχώς το όπλο που έφερε ο δράστης μαζί του το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ούτε πού στόχευσε ούτε τίποτα».

Σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους του, ο 23χρονος είναι συντετριμμένος, έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, το έχει μετανιώσει, «ζήτησε συγνώμη επανειλημμένως και ζητάει και τώρα και μέσα από τις δικές μας δηλώσεις, συγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει».

Ο κατηγορούμενος ανέφερε σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι, πράγματι, είχαν διαφορές με το θύμα κατά το παρελθόν. Ο 54χρονος, όπως υποστήριξε ο δράστης, δημιουργούσε πολύ συχνά προβλήματα τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Επίσης, δήλωσε ότι είχε μαζί του όπλο σε περίπτωση που έριχναν μπαλωθιές στη γιορτή του κάστανου.

Η προσωρινή κράτηση του 23χρονου, σύμφωνα με τον κ. Φραντζεσκάκη, ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη, «... δεν εξέπληξε κανέναν... όταν θα φτάσουμε στο αρμόδιο δικαστήριο που θα δικάσει την υπόθεση, θα κρίνει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και πιστεύω το δικαστήριο θα αντιληφθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν».

Ο 23χρονος θα οδηγηθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού.

