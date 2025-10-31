Πρωτοφανής τιμωρία για ένα σύνθημα σε τοίχο

Ένα καλοστημένο δικαστήριο ενορχηστρώθηκε σήμερα για την υπόθεση αναρχικών φοιτητών που τον Μάιο του 2024 οργάνωσαν δράση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη σε πανεπιστήμια της Αθήνας, καταγγέλλοντας παράλληλα τη συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με το κράτος του Ισραήλ.

Η δράση αντιπληροφόρησης έγινε στις 29 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ακολούθησε η σύλληψη με στοιχεία απαγωγής, αναρχικού φοιτητή δύο στενά κάτω από το σπίτι του, για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια» επειδή φέρεται να συμμετείχε σε παρέμβαση κατά της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στου Ζωγράφου.

Όπως αναφέρει η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/τριών Αθήνας, «τα μοναδικά στοιχεία της δικογραφίας ήταν τέσσερις θολές φωτογραφίες που τράβηξε με το κινητό του ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Παναγιώτης Τσανάκας. Στις φωτογραφίες φαίνονται δύο άνθρωποι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να γράφουν με σπρέι το σύνθημα "ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ" και "παύση κάθε συνεργασίας του ΕΜΠ με την Intracom Defense"».

Σε εφαρμογή ο νέος ποινικός κώδικας

Όπως κατήγγειλε στην «Εφ.Συν.» σύντροφος του συλληφθέντα Ζ.Μ. και μάρτυρας υπεράσπισης στη σημερινή εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, ο Ζ.Μ. καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, με εξαγοράσιμη ποινή στα 10 ευρώ/ημέρα. Η πρωτοφανής αυτή τιμωρία ήρθε μετά από υπόδειξη του κοσμήτορα του ΗΜΜΥ ότι ο κατηγορούμενος είναι και δράστης... «για ένα σύνθημα στον τοίχο».

Μάλιστα, φάνηκε ότι η απόφαση είχε ήδη παρθεί. Όπως καταγγέλλει η Πρωτοβουλία, «η έδρα, με απροκάλυπτη ειρωνεία και χλευασμό, λογόκρινε κάθε προσπάθεια του κατηγορουμένου και των μαρτύρων υπεράσπισης να εκφράσουν την πολιτική διάσταση της δίκης και αποφάσισε να εφαρμόσει τον νέο ποινικό κώδικα σε αυτούς για τους οποίους, πραγματικά, φτιάχτηκε: τους αγωνιστές και τους καταπιεσμένους αυτής της κοινωνίας».

Όπως τόνισε στην «Εφ.Συν.» ο μάρτυρας υπεράσπισης, όταν κλήθηκε να απαντήσει στην έδρα, τόνισε τη σημασία της δράσης τους για την Παλαιστίνη, την περίοδο που η κυβέρνηση Νετανιάχου συνέχιζε αμείωτη τη γενοκτονία, για να λάβει ως απάντηση το ανήκουστο «μη μου μιλάτε εδώ μέσα για πολιτική», ενώ δεχόταν συνεχώς πιέσεις να «δώσει» ονόματα συντρόφων του.

Στην ανακοίνωση, η Πρωτοβουλία Αναρχικών τονίζει πως «τη δράση μας την εντάξαμε πρώτα και κύρια στο διεθνές τότε κύμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη που γεννήθηκε από τα αμερικανικά πανεπιστήμια και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενός κύματος που στόχευε στην απομόνωση του κράτους του Ισραήλ την ώρα που διαπράττει γενοκτονία με τη στήριξη ολοκλήρου του δυτικού συμπλέγματος εξουσίας και πέτυχε να δημιουργήσει κάποιες πρώτες ρωγμές, με μια σειρά ιδρυμάτων να διακόπτουν τη συνεργασία τους με το Ισραηλινό κεφάλαιο. Ως αναρχικοί την παιδεία επιλέγουμε να την υπερασπιζόμαστε ως ένα κοινωνικό αγαθό, δηλαδή ένα αγαθό που πρέπει να γεννιέται, να αναπτύσσεται και να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Η επίθεση κράτους και αφεντικών στην παιδεία λοιπόν στοχεύει στον πλήρη έλεγχο του ίδιου του πανεπιστημίου σαν θεσμό και την έρευνα και γνώση που αυτό παράγει, έτσι ώστε να βρίσκονται στις επιταγές ιδιωτικών εταιρειών και κρατικών θεσμών.

Παράλληλα ως φοιτητές/-τριές επιλέγουμε καθημερινά να σπάμε το καθεστώς πολιτικής αποστείρωσης που επιβάλλεται μέσα στις σχολές μας, με την επίθεση να κλιμακώνεται μετά τη θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων το 2024 και έπειτα. Το κράτος βάλλει ενάντια στο άσυλο και τον κοινωνικό του χαρακτήρα αποσκοπώντας στην κατάργηση και την απονοηματοδότηση του. Έτσι το πανεπιστήμιο απεκδύεται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που διαχρονικά έχει ενσωματώσει αποτελώντας για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τόσο ένα γόνιμο πεδίο πολιτικής συλλογικοποίησης όσο και ένα ορμητήριο αγώνων που έχουν βάλει τον ίδιο τον κόσμο του κράτους και του καπιταλισμού στο στόχαστρο, σε μια εποχή που από τα πάνω προσπαθεί να κυριαρχήσει το δόγμα της μη ύπαρξης εναλλακτικής μπροστά στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού και του αποκαλούμενου τέλους της ιστορίας. Έτσι επιλέγουμε να υπερασπιζόμαστε το άσυλο ως κομμάτι του ευρύτερου αγώνα των Αναρχικών απέναντι στην επιβολή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού και της λήθης».