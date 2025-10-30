Τέμπη: Έκρηξη οργής μετά την διακοπή της δίκης για τα βίντεο 

«Ντροπή» φώναζαν συγγενείς μετά το αίτημα • Τι δήλωσαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι δικηγόροι οικογενειών

Ξέσπασμα από την πλευρά των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών μετά τη νέα διακοπή στη δίκη για τα χαμένα βίντεο που εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας εντοπίστηκαν δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σήμερα το πρωί οι συνήγοροι υπεράσπισης κατέθεσαν αίτημα αναβολής (όπως είχαν κάνει και στις 15 Οκτωβρίου) επικαλούμενοι δικονομικά ζητήματα, κάτι που προκάλεσε ένταση και μέσα στην αίθουσα με συγγενείς θυμάτων να εκφράζουν την οργή τους.

Το δικαστήριο, όπως είχε προτείνει και η εισαγγελέας, απέρριψε το αίτημα αναβολής, ωστόσο διέκοψε τη διαδικασία για την 28η Νοεμβρίου.

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων ήταν οξύτατες, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος οικογενειών, να καταγγέλλει μεθοδεύσεις και να βάζει στο κάδρο των ευθυνών τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Από την πλευρά της η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου σημείωσε μετά το πέρας της διαδικασίας «με νομικά τερτίπια οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σήμερα προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη. Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες και αυτό θα γίνει πάγια τακτική τους. Η δίκη αυτή με τόσους δικηγόρους από όλη την Ελλάδα και όλους τους συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ, πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Καλώ τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και την Ολομέλεια να βγουν σήμερα άμεσα και να λάβουν θέση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό σε βάρος των συγγενών των θυμάτων».

Δηλώσεις έκανε και τρίτος συνήγορος οικογενειών, ο Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε «εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

Τι προηγήθηκε

Σήμερα το πρωί οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κατέθεσαν αίτημα αναβολής, επικαλούμενοι δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την αδυναμία παράστασης των συνηγόρων με βάση απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. ούμενη δικάσιμο έπρεπε να διακόψει ή να αναβάλει την υπόθεση.

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα προκειμένου να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα και να προσέλθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών των θυμάτων.

