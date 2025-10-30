Τέμπη: Aίτημα αναβολής στη δίκη για τα βίντεο από την πλευρά των κατηγορουμένων

Αίτημα αναβολής κατέθεσαν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στην κρίσιμη δίκη που αφορά στη διαχείριση των βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία του εγκλήματος των Τεμπών.
Υπενθυμίζεται ότι αίτημα αναβολής είχε καταθέσει η ίδια πλευρά και στις 15 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκινούσε η δίκη. Το δικαστήριο τότε είχε διακόψει λόγω απουσίας κάποιων εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων απορρίπτοντας το αίτημα για αναβολή που είχε υποβληθεί από τους παρευρισκόμενους συνηγόρους υπεράσπισης.
Η πρόεδρος, όπως ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως διέταξε την παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο στην επόμενη δικάσιμο, καθώς την προηγούμενη φορά παρών ήταν μόνο ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, το σημερινό αίτημα αναβολής έχει να κάνει με δικονομικά ζητήματα σχετικά την μη δυνατότητα παράστασης των συνηγόρων με βάση απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το αν το δικαστήριο κατά την προηγούμενη δικάσιμο έπρεπε να διακόψει ή να αναβάλει την υπόθεση.
Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα προκειμένου να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα και να προσέλθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών των θυμάτων.
Παράλληλα, η δικηγόρος των οικογενειών Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σχολίασε το νέο αίτημα λέγοντας πως προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη για άλλη μια φορά «με νομικά τερτίπια».
«Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Εξαφάνισαν τα βίντεο από την πρώτη στιγμή. Επηρέασαν όλη τη μεγάλη δίκη των Τεμπών», τόνισε η κ. Χατζηκωνσταντίνου.
Σημειώνεται πως μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, κατηγορούνται ακόμα ο πρώην (2023-2025) διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για ενέργειες που αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.
