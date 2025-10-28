Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος που κατηγορείται για φόνο μέσα σε γιορτή

Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών οδηγείται την Τρίτη προκειμένου να λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί, ο 23χρονος φερόμενος ως δολοφόνος 52χρονου στη Γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου. Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από ττα στελέχη που χειρίζονται την υπόθεση. Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του Γιώργος Φραντζεσκάκης, είπε ότι ο εντολέας του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως, και ότι «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο».

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» ανέφερε από τη δική της πλευρά την Κυριακή, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η σύζυγος του 52χρονου θύματος. «Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε και συνέχισε: «Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπέβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: "Πάσσαρης"), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες, ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο». Όπως ανέφερε, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα, στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του, και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, να του έλεγε κάτι», προσέθεσε.

Το σοκαριστικό περιστατικό και οι φόβοι για βεντέτα

Ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε προηγηθεί μία έντονη λογομαχία μεταξύ του 52χρονου θύματος και του 23χρονου. Στη συνέχεια και ενώ ο 52χρονος βρισκόταν στην πίστα και χόρευε, ο 23χρονος τράβηξε ένα όπλο 22 χιλιοστών και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο στήθος τρεις φορές. Όσοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη γιορτή έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο το θύμα κατέληξε. Στο χωριό εκφράζονταν φόβοι για βεντέτα.

Και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 23χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.