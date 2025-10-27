Στις 13 οι προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ελεύθερος ο λογιστής

Ο λογιστής υπέδειξε έναν συνεργάτη που συνεργαζόταν με έναν μεσίτη • Ελεύθερος και ο πατέρας του «εγκέφαλου».

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο άτομα σήμερα καθώς κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση που νέμονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισθέντων σε 13.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ακόμη δύο ατόμων, ανεβάζοντας τον αριθμό των κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν μόνο σήμερα σε τέσσερις.

Τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ανάμεσα τους ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού και ο λογιστής που φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο στην ποινική του μεταχείριση έπαιξε η απολογία του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο λογιστής.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης.

Απομένει η απολογία ενός κατηγορουμένου που βρίσκεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του.