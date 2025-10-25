ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση

Ακόμα μια ομάδα από τα συνολικά 37 άτομα που κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγήθηκε σήμερα στο ανακριτικό γραφείο. Όπως έγινε γνωστό, ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση ενός εκ των κατηγορούμενων, ο οποίος φέρεται ενεργό και ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει συγγενική σχέση με τον κατά τη δικογραφία αρχηγό της.

Ο προφυλακιστέος, είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού. Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους.

Σημειώνεται ότι η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο αύριο, Κυριακή. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη.

Ο 38χρονος «αρχηγός», σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και ακολούθως να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

Χθες, Παρασκευή, η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, κάποιοι εξ' αυτών, οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι που βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο. Πρόκειται για πρόσωπα που τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).