Προφυλακιστέος ο 18χρονος μητροκτόνος στα Τρίκαλα

Στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων προσήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε με μια πετσέτα την 54χρονη μητέρα του. Έπειτα από την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του κώδικα ποινικής δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση», δήλωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής του στο trikalavoice.gr.