Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Κατηγορήθηκε από τα παιδιά της για βασανιστήρια - Αθωώθηκε στο Εφετείο

efsyn.gr
Ψευδείς αποδείχθηκαν οι καταγγελίες κατά γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη.

Από πολυετή κάθειρξη πρωτόδικα για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των ανήλικων τέκνων της, κρίθηκε αθώα στο Εφετείο.

Πρόκειται για γυναίκα, η οποία είχε καταγγελθεί από τα δύο παιδιά της - αγόρι και κορίτσι - για σωματική βία και τιμωρίες που φέρεται να υφίσταντο μέχρι την εφηβική ηλικία με δράστιδα την μητέρα τους.

Ανάμεσα στις πράξεις που κατήγγειλαν ήταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, όπως επίσης «βασανιστήρια» για να τα τιμωρήσει, ενώ ανέφεραν ότι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτής επηρεάστηκε η ψυχική τους υγεία. Για επιμέρους πράξεις κατήγγειλαν και τον σύντροφο της μητέρας τους.

Οι δύο καταγγέλλοντες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη όταν το 2018 αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι και να εγκατασταθούν προσωρινά στη θεία τους. Πρωτόδικα η μητέρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 10 μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ ο σύντροφός της σε φυλάκιση 1 έτους.

Κατή τη δευτεροβάθμια δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες, ενώ η κόρη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο καθώς ζει στο εξωτερικό, αλλά, σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα είχε επικοινωνήσει με την μητέρα της, ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που είπε.

Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την αθώωση τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της- πρόταση που έγινε δεκτή, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν υπό την επίβλεψή τους ή εξέτασαν κατά το παρελθόν τα παιδιά.

Κατηγορήθηκε από τα παιδιά της για βασανιστήρια - Αθωώθηκε στο Εφετείο

