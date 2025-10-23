Δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση»

Ακόμη ένα μέλος της οικογένειας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πως η αιτία θανάτου οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Την βεβαιότητά του ότι ο πατέρας του, Σήφης Βαλυράκης, δολοφονήθηκε από σφοδρά χτυπήματα που του κατάφεραν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, εξέφρασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ο μικρότερος γιός του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρος Βαλυράκης.

«Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και το πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του, αμυντικά τραύματα και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο. Ήταν σοκαριστικό.. Δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί».

Στην κατάθεσή του ο δεύτερος γιος του θύματος περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την στιγμή που αντίκρυσε την σορό του πατέρα του λίγη ώρα αφού βρέθηκε σε νησάκι στην θαλάσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

«Βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας. Με το που με πήραν τηλέφωνο ανησύχησα πολύ, ήμουν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έφυγα απο την Αθήνα αργότερα γύρω τις 7:00 όταν βρήκα τρόπο, γιατί το δικό μου όχημα είχε πρόβλημα».

Πρόεδρος: Πήγατε στο σημείο;

Μάρτυρας: Ναι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί είχε πολύ κόσμο. Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδραση μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Είδα τον πατέρα μου μετά στο νοσοκομείο.

Πρόεδρος: Πείτε μας για το μετά που πήγατε στο νοσοκομείο. Τι είδατε;

Mάρτυρας: Πήγα εκεί με τον αδελφό μου, δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ήταν ξυλοκοπημενος, ακόμη και το πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του, αμυντικά τραύματα και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό..Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστικη εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του, αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί.

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι' αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά....

Ο κ. Βαλυράκης τόνισε στο δικαστήριο πως ούτε μία στιγμή δεν πίστεψε ότι τα τραύματα που είδε στην σορό του πατέρα του ήταν από την προπέλα του αλιευτικού των δύο κατηγορουμένων, ότι δηλαδή ο θάνατος του οφείλεται σε ατύχημα. Όπως ανέφερε, είδε άθικτη την στολή του δύτη που φορούσε ο Σήφης Βαλυράκης, κάτι που καταδεικνύει ότι δεν τίθεται θέμα περιδίνησης του σώματος και τραυματισμού από την προπέλα.

Ο μάρτυρας επανέλαβε την θέση της οικογένειας του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ ότι έγινε πλημμελής έρευνα για τις συνθήκες θανάτου.

Η δίκη συνεχίζεται.