ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα είναι ψέματα» ισχυρίζεται ο «Φραπές» 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Δηλώνει «καθαρός» και πως θα κινηθεί νομικά • Τι υποστηρίζει για την περιβόητη Jaguar.

Στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», αναφορικά με τη φερόμενη δράση του στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο –και με όσα δήλωσε στο Creta24– όλες οι κατηγορίες εναντίον του που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, είναι «ψέματα». 

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», ισχυρίστηκε και πρόσθεσε: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Όσο για το πολυτελές αυτοκίνητο που φέρεται να έχει στην κατοχή του, είπε: «Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές».

Νωρίτερα, μιλώντας στην τηλεόραση του Star, ανέφερε ότι βλέπει να διαρρέουν «πορίσματα» στα κανάλια και ο ίδιος να δικάζεται δημόσια, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να πει την «αλήθεια» στους αρμόδιους δικαστές. Όσο για τη Jaguar, υποστήριξε πως είναι μοντέλο του 1999 και πως το πήρε το 2021, σε κατεστραμμένη κατάσταση και ακινητοποιημένο, και πως δεν κατάφερε να το επισκευάσει. 

Ωστόσο, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος φέρεται να εντόπισε τρύπα που φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στα περιουσιακά του στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα που αφορούσε την περίοδο 2021 έως 2023 ο «Φραπές» παρουσιάζει αδικαιολόγητη περιουσία τη συγκεκριμένη διετία, ενώ ο εν λόγω παραγωγός δεν υπέβαλε υποχρεωτική δήλωση πόθεν έσχες.

Παράλληλα, εκτός από αδικαιολόγητη κινητή περιουσία εντοπίστηκε και η απόκτηση οκτώ αυτοκινήτων, ανάμεσά τους και μια Jaguar. Η Αρχή έχει διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να υπάρξει και ποινικές έλεγχος, ενώ αναμένεται να στείλει την έκθεσή της και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων.

