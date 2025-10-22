Ενοχοι ο πρώην διευθυντής και ένας υπάλληλος από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους

Σε ποινή 12 ετών καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας τον πρώην διευθυντή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Βλαντή, και ακόμη έναν υπάλληλο από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για την πολύκροτη υπόθεση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του υπουργείου Πολιτισμού, που αφορά το σκάνδαλο των εικονικών δανείων της περιόδου 2012-2014.

Η απόφαση ήταν αθωωτική για τον βασικό κατηγορούμενο και πρώην πρόεδρο του Ταμείου, Γιάννη Τσακοπιάκο, γνωστό για τις στενές σχέσεις του με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπόθεση, την οποία παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή η «Εφ.Συν.», αφορά τη χορήγηση πλαστών δανείων σε 133 υπαλλήλους του υπουργείου Πολιτισμού που, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, δεν έλαβαν ποτέ τα ποσά που εμφανίζονταν ότι είχαν δανειστεί. Οι εργαζόμενοι αυτοί φέρονται να δηλώνονταν εν αγνοία τους ως δικαιούχοι, ενώ τα χρήματα κατευθύνονταν αλλού. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 282.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, ένοχοι κρίθηκαν ο τέως διευθυντής και υπάλληλος ΥΠΠΟ Γιώργος Βλαντής και ο υπάλληλος του ΤΑΥΠ Σπύρος Παπαϊωάννου για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης άνω των 120.000 ευρώ και της πλαστογραφίας. Οι δυο τους καταδικάστηκαν σε 12 χρόνια με αναστολή, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ έκαστος και οι περιοριστικοί όροι της παρουσίας σε Α.Τ. της περιοχής τους μία φορά τον μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως ο Γ. Βλαντής, ενώ έχει ομολογήσει ότι υπεξαίρεσε 35.000 ευρώ από το ταμείο, μέχρι σήμερα παραμένει κανονικά υπάλληλος του υπουργείου.

Η εισαγγελέας της έδρας, Ειρήνη Τζίβα, στην αγόρευσή της αγνόησε τα στοιχεία που αναφέρονταν στην εγκληματική οργάνωση και πρότεινε την ενοχή μόνο του Γ. Βλαντή για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. «Ο Γ. Βλαντής, όπως προέκυψε στην αποδεικτική διαδικασία, είχε τον απόλυτο έλεγχο στο ΤΑΥΠ. Αυτός συνέλαβε το σχέδιο να βγαίνουν δάνεια στο όνομα υπαλλήλων χωρίς να το γνωρίζουν και πλαστογραφούσε τις υπογραφές. Τα δάνεια αυτά δεν παρουσιάζονταν καν στο Δ.Σ., ενώ μετά τις συνεδριάσεις ο Γ. Βλαντής πρόσθετε ονόματα υπαλλήλων. (...) Το συμφωνητικό δανείου το υπέγραφε ο Βλαντής και πλαστογραφούσε την υπογραφή του υπαλλήλου. Εν συνεχεία με πλαστά έγγραφα εμφάνιζε μετατροπή των δανείων σε βοηθήματα. Ο ίδιος ομολόγησε, όμως με τρόπο μη ηθικό έριξε το βάρος των πράξεών του στον συνδικαλιστή Γ.Α., που έχει πεθάνει. Ο ίδιος ο Βλαντής ενώπιόν μας κατέθεσε ότι δεν είχε λίστα ονομάτων», είπε στην αγόρευσή της, ενώ για τα άλλα μέλη του Δ.Σ. σημείωσε πως «δεν φάνηκε ότι γνώριζαν ή εμπλέκονταν με οποιονδήποτε τρόπο. Είχαν πλήρη άγνοια και είχαν σημαντικά άλλα καθήκοντα στο ΥΠΠΟ».

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορίες ήταν κατά περίσταση συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και υπεξαίρεση κατά της δημόσιας περιουσίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.