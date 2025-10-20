Δικαίωση εκπαιδευτικών στον αγώνα κατά της αξιολόγησης

Δικαστικό ράπισμα στην κυβέρνηση και τον νόμο Κεραμέως αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, την οποία θα επιδώσουν συμβολικά αύριο οι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, εν είδει παράστασης διαμαρτυρίας.

Η δικαστική απόφαση αφορά οκτώ εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που από το 2020 εργάζονται σε σχολεία, αλλά το υπουργείο Παιδείας αρνείται τη μονιμοποίησή τους, γιατί… αρνούνταν να αξιολογηθούν. Αν και η προσφυγή τους έγινε το 2022, το δικαστήριο δέχθηκε ότι το 2020 που έπρεπε να μονιμοποιηθούν δεν υπήρχε ο περιβόητος «νόμος Κεραμέως», ενώ κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας!

Πολύχρονη μάχη

«Η απόφαση εκδόθηκε πριν από περίπου 20 μέρες, όμως τα διοικητικά δικαστήρια αργούν να κάνουν την επίδοση της απόφασης, γι’ αυτό, έχοντας στα χέρια μας νόμιμη επικυρωμένη απόφαση, θα την επιδώσουμε την Τρίτη ιδιοχείρως στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης», ανέφερε στην «Εφ.Συν.» ο συνδικαλιστής Ηλίας Σμήλιος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. και της ΕΛΜΕ. Με την απόφαση αυτή, στην πολύχρονη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση-ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό κίνημα της πόλης κατέκτησε στην ουσία μια σημαντική νίκη.

Το Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτή την προσφυγή ομάδας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2020 (σ.σ.: αρχικά ήταν 15, στη συνέχεια έμειναν 8) που με τη συνδρομή των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Δυτικής Θεσσαλονίκης κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Με βάση την άμεσα εκτελεστή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης υποχρεούται να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, χωρίς καμιά διαδικασία αξιολόγησης! Οφείλει, με άλλα λόγια, να εφαρμόσει την ισχύουσα νομολογία, όπως ακριβώς υποστηρίζει το εκπαιδευτικό κίνημα όλα τα τελευταία χρόνια…

Η νίκη αυτή, η οποία μάλιστα συντελείται μέσα στο «στρατόπεδο του αντιπάλου», αν σκεφτούμε πόσες φορές το υπουργείο Παιδείας προσέφυγε στα δικαστήρια για να βγάλει παράνομες τις κινητοποιήσεις τους, έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλει το πιο αντιδραστικό πλαίσιο όλων των τελευταίων δεκαετιών. Απειλεί και φορτώνει τους εκπαιδευτικούς με πειθαρχικά, ώστε να κατορθώσει να επιβάλει την αξιολόγηση, που είναι άρρηκτα δεμένη με σχέδια και μέτρα προώθησης της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Παιδείας.

Συλλογικός αγώνας

«Η απόφαση αυτή έρχεται να δυναμώσει τον αγώνα μας, το μέτωπο αντίστασης στην αξιολόγηση (εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας) και γενικά στην αντιεκπαιδευτική πολιτική, αλλά και να επιβεβαιώσει ότι ο συλλογικός αγώνας με όλα τα μέσα μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

«Μαζί με όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία της πόλης, διατρανώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση και στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα», τονίζουν και καλούν:

● Τη Διεύθυνση Π.Ε. και το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης να εκδώσουν άμεσα τη διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών και όλων των νεοδιόριστων, χωρίς αξιολόγηση.

● Την κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και την εκπαιδευτική ιεραρχία να σταματήσουν την προσπάθεια εκφοβισμού των εκπαιδευτικών ώστε να δεχτούν την αξιολόγηση και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική.

● Ολες και όλους τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στην παράσταση στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης αύριο στις 2 μ.μ., όπου μαζί με τους εκπαιδευτικούς που δικαιώθηκαν θα ζητήσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και θα απαιτήσουν τη μονιμοποίησή τους.