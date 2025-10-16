Το σκεπτικό του ΣτΕ για το «πράσινο φως» στον ΝΟΚ

Διευκρινίσεις για την έγκριση του προεδρικού διατάγματος για τον ΝΟΚ που ανοίγει το δρόμο για την πολυπόθητη για τους εργολάβους - επενδυτές σταθερότητα, δίνει με ανακοίνωσή του ο πάρεδρος Νικόλαος Σεκέρογλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, προϋπόθεση για την επανέκδοση των οικοδομικών αδειών κρίθηκε πως είναι «η ολοκλήρωση περιβαλλοντικού προελέγχου του σχεδίου, που εκπονείται, κατά τα προαναφερόμενα, σε τοπικό επίπεδο, ή, εάν χρειάζεται, στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Ειδικότερα, το ΣτΕ δέχθηκε ότι, «στην περίπτωση εννόμων σχέσεων που έχουν κριθεί αμετακλήτως με δικαστικές αποφάσεις, ο νομοθέτης δεν κωλύεται να ρυθμίσει και πάλι τις σχέσεις αυτές με νέους κανόνες δικαίου, εφόσον αυτοί έχουν γενικό χαρακτήρα και δεν ρυθμίζουν μεμονωμένη σχέση. Κατά συνέπεια, το προπεριγραφόμενο σύστημα, που εισήχθη μετά την έκδοση των παραπάνω ακυρωτικών αποφάσεων του Δικαστηρίου, κρίθηκε ως συμβατό με το Σύνταγμα, διότι η, τυχόν, επανέκδοση των παραπάνω οικοδομικών αδειών θα είναι προϊόν νέου διαφορετικού νομοθετικού καθεστώτος, το οποίο δεν αποσκοπεί στην επίλυση συγκεκριμένης διαφοράς, αλλά στη θέσπιση γενικής και αφηρημένης ρύθμισης με κριτήρια αντικειμενικά (ολοκλήρωση ή μη φέροντος οργανισμού κ.λπ.) και απρόσωπα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: