Αθωώθηκαν και οι 17 για τα γεγονότα με το πλοίο «Πελαγίτης»

Η αθωωτική απόφαση βάζει και τυπικά τέλος στην υπόθεση κατασκευής νέας δομής για πρόσφυγες στη Χίο.

Στην αθώωση και των 17 κατηγορούμενων για τα γεγονότα στο λιμάνι της Χίου και των Μεστών κατά την άφιξη του οχηματαγωγού πλοίου «Πελαγίτης» κατέληξε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Έπειτα από μια διαδικασία που κράτησε τρεις ώρες, αρχικά η εισαγγελέας και κατόπιν ο πρόεδρος κήρυξαν την πλήρη απαλλαγή τους από τις κατηγορίες της παρακώλυσης συγκοινωνιών και την άσκηση βίας. Κατηγορίες που είχαν αποδοθεί επιλεκτικά –όπως απεδείχθη– εναντίον πλήθους αιρετών και των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης, αλλά και εκπροσώπων της τότε Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, που αντέδρασαν στην κατασκευή της υπερδομής-φυλακής για πρόσφυγες στην περιοχή Θόλος.

Χαρακτηριστικές ήταν οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, τόσο των αστυνομικών όσων και των λιμενικών, που κλήθηκαν στο δικαστήριο και επιβεβαίωσαν ότι αφενός δεν υπήρξε κανένα περιστατικό που να δικαιολογεί την κατηγορία της άσκησης βίας, αλλά ούτε και της παρακώλυσης συγκοινωνιών, αφού κανείς από τους δύο εντεταλμένους φορείς δεν ζήτησε την απομάκρυνση του πλήθους, που είχε συγκεντρωθεί στο χώρο πρόσδεσης του συγκεκριμένου πλοίου.

Αντίθετα και οι δύο μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι στο λιμάνι των Μεστών είχαν υπάρξει διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην συμφωνία αποχώρησης του πλοίου και στην επιστροφή του στο λιμάνι του Πειραιά, μαζί με τα μηχανήματα της ΤΕΡΝΑ ΑΕ που προορίζονταν για την κατασκευή της δομής. Συμφωνία που, άγνωστο πώς, αθέτησε το πλοίο και αντί του Πειραιά επιχείρησε να εκφορτώσει στο λιμάνι της Χίου, κινούμενο αιφνιδιαστικά προς τα εκεί και ειδικότερα την ώρα που λίγα μέτρα παρακάτω ήταν σε εξέλιξη ο αγιασμός των υδάτων λόγω Θεοφανείων.

Από την πλευρά τους οι κατηγορούμενοι, στις απολογίες τους, έκαναν σαφές ότι ουδεμία πρόθεση σύγκρουσης υπήρξε και ότι η παρουσία τους εκεί ήταν αποτέλεσμα αφενός συνείδησης, αφετέρου μιας προσπάθειας αποφυγής εντάσεων.

Χαρακτηριστική ήταν η απολογία του νυν αλλά και τότε χωρικού αντιπεριφερειάρχη Χίου, Παντελή Βρουλή, που τόνισε ότι κληθηκε στα Μεστά από τις αρχές ώστε να αναλάβει ρόλο διαπραγματευτή και συνομιλητή του αστυνομικού διευθυντή Βορείου Αιγαίου, με τον οποίο και κατέληξαν σε συμφωνία αποχώρησης του πλοίου.

Από την πλευρά της η εισαγγελέας, προτείνοντας την απαλλαγή των κατηγορούμενων, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός της επιλεκτικής απόδοσης κατηγοριών σε 17 άτομα από τους 300 συγκεντρωμένους, αποδίδοντας έμμεσα και πλημμέλεια στους συντάκτες της δικογραφίας. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στο γεγονός της αναχώρησης άλλου πλοίου την ίδια ώρα από το λιμάνι της Χίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εκφώνησε την αθωωτική απόφαση που βάζει και τυπικά τέλος στην υπόθεση κατασκευής νέας δομής για πρόσφυγες στη Χίο.