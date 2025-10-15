Αθήνα, 18°C
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Καλαμάτα, εισαγγελία
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι δύο 22χρονοι | EUROKINISSI

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη. Οι νεαροί ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από την ανακρίτρια Καλαμάτας, τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν στο τέλος της εβδομάδας.  

Βαριές είναι οι κατηγορίες που τους βαραίνουν. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες για τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό είναι φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Για τον 22χρονο συλληφθέντα ως συνεργό οι κατηγορίες είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη  οπλοφορία και οπλοχρησία, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και κατά συρροήν, ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 

Σημειώνεται ότι αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι η υπόθεση, που έχει ήδη προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα, ενδέχεται να «κρύβει» ακόμη αρκετές εκπλήξεις.

