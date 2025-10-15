Σε ψηφιακή πλατφόρμα θα κατατίθενται οι διαθήκες

Στην παρουσίαση νέας πλατφόρμας μέσα από την οποία θα δημοσιεύονται οι διαθήκες προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πλατφόρμα diathikes.gr την οποία θα διαχειρίζεται ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου εποπτευόμενος από το υπουργείο, θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Νοεμβρίου για τη δημοσίευση των διαθηκών ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων. Αφού ολολκηρωθεί επιτυχημένα η διαδικασία υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν τα δικαστήρια κατ' έτος από 60.000 - 70.000 υποθέσεις και για τις εκκρεμείς ή κρατημένες διαθήκες θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση εντός του Νοεμβρίου. Ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης δεσμεύτηκε πως με τη νέα πλατφόρμα χρειάζονται από 3 έως 7 ημέρες για τη δημοσίευση.
Αυτή τη στιγμή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου γίνονται καθημερινά 600 με 700 καταθέσεις διαθηκών, απαιτούνται 330 μέρες από την κατάθεση έως τη δημοσίευσηκαι στο Πρωτοδικείο Πειραιώς 450 μέρες. 100 δικαστές και 39 δικαστικοί υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι οποίοι τώρα απασχολούνται στο τμήμα διαθηκών, αναμένεται να αποδεσμευτούν. Η ηγεσία του υπουργείου δεσμεύτηκε πως αφού εφαρμοστεί επιτυχώς το νέο σύστημα:
- θα είναι εφικτό ο πολίτης να αναζητά πανελλαδικά περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο,
- θα ισχύει άμεση και ασφαλής πρόσβαση, τηρουμένων των κανόνων του GDPR, στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης.
- η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης θα εκδίδεται εντός της ίδιας ημέρας αν κατατεθεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου,
- η δημοσίευση της διαθήκης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο την ίδια ημέρα με την κατάθεσή της αν προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
- το πρακτικό δημοσίευσης θα εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης,
- ιδιόγραφη θα κηρύσσεται ως κύρια και θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες και
- θα καταστεί εφικτός και ο έλεγχος περί ύπαρξης ή μη κατατεθειμένης διαθήκης συγκεκριμένου αποβιώσαντα σε συμβολαιογράφο κράτους-μέλους της ΕΕ.
