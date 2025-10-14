Στοχευμένη σύλληψη και ιδιαίτερη «περιποίηση»!

Η περασμένη εβδομάδα στιγματίστηκε από το όργιο αστυνομικής βίας στο οποίο επιδόθηκαν οι άνδρες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά διαδηλωτών που στέκονταν αλληλέγγυοι στον λαό της Παλαιστίνης.

Η αλόγιστη βία της αστυνομίας ήρθε με την επιστροφή των Ελλήνων και ξένων συμμετεχόντων στο Global Sumud Flotilla και σε μια προσπάθεια να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος της κυβέρνησης που βρέθηκε στην πλευρά των ηττημένων απέναντι στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Μετά τη μεγαλειώδη διαδήλωση της 7ης Οκτωβρίου, δεκάδες από τους διαδηλωτές κατέφυγαν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με κακώσεις και χτυπήματα σε όλο τους το σώμα. Οπως αποτυπώνεται σε δεκάδες βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, αστυνομικοί επιτέθηκαν προσχεδιασμένα με σκοπό να αποκλείσουν μερίδα των διαδηλωτών, να τους ξυλοκοπήσουν και να προβούν σε στοχευμένες συλλήψεις. Οι ξυλοδαρμοί των διαδηλωτών όμως δεν περιορίστηκαν στον δρόμο, αφού, όπως λέει ο ίδιος, μιλώντας στην «Εφ.Συν.», αστυνομικοί ξυλοκόπησαν άγρια τον 28χρονο Παλαιστίνιο Αμπο Σάλεμ, την ώρα που τον ανέβαζαν στον 6ο όροφο της ΓΑΔΑ, μετά την αναίτια προσαγωγή του -μετέπειτα σύλληψη- αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την πρεσβεία του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα τραύματα που φέρει αλλά και όσα καταγγέλλει, χτυπήθηκε βάναυσα από αστυνομικούς μέσα στο ασανσέρ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης με αποτέλεσμα να σπάσει το αριστερό του πόδι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμπο Σάλεμ και η σύζυγός του λένε πως παρακολουθούνται από την ΕΛ.ΑΣ. εξαιτίας της καταγωγής του 28χρονου και της πολιτικής τους δράσης. Οπως προκύπτει από την αφήγησή του στην «Εφ.Συν.», η σύλληψή του ήταν αναίτια και απροκάλυπτα στοχευμένη.

Κατά την παρουσία του, δε, στον ανακριτή, τρεις ημέρες μετά, προκειμένου να απολογηθεί, καθώς δεν φτάνει που τον τραυμάτισαν σοβαρά, του απέδωσαν και ανυπόστατες κατηγορίες, ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμος διερμηνέας με αποτέλεσμα ένας φίλος του Σάλεμ να προσφερθεί να διευκολύνει την κατάσταση. Εξήγησε στην ανακρίτρια ότι έχει άδεια διερμηνέα, αλλά όταν ρώτησαν αν γνωρίζεται με τον Σάλεμ, απάντησε καταφατικά, με αποτέλεσμα να τον διώξουν και να μην του επιτρέψουν να μεταφράζει από και για τον φίλο του. Αποτέλεσμα ήταν ο 28χρονος Παλαιστίνιος να απολογηθεί χωρίς διερμηνέα! Σχολιάζοντας τα όσα έγιναν στην «Εφ.Συν.», ο φίλος του Αμπο Σάλεμ παρομοίασε την κατάσταση στην Ελλάδα με χούντα, έκανε λόγο για τρομοκρατία και σημείωσε ότι «κάθε μέρα μας λένε “θα σας στείλουμε πίσω στη χώρα σας και θα σας απαγορεύσουμε τις άδειες”».

Ο 28χρονος Παλαιστίνιος αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά των βασανιστών του.

«Γ@@ώ την Παλαιστίνη, τι κάνεις στην Ελλάδα;»

Αμπο Σάλεμ, 28χρονος Παλαιστίνιος συλληφθείς, θύμα αστυνομικής βίας

Ημασταν στην πορεία. Μόλις τελειώσαμε κατευθυνθήκαμε με έναν φίλο μου προς τον σταθμό Πανόρμου του μετρό και εκεί χωριστήκαμε. Ο φίλος μου έφυγε και εγώ κάθισα σε ένα καφέ κοντά στον σταθμό. Ηταν περίπου οκτώ και μισή, εννιά παρά το βράδυ.

Πήρα έναν καφέ και κάθισα να τον πιω, ο φίλος μου προχώρησε με το ΣΕΚ μέχρι το Μέγαρο Μουσικής.

Μετά, αφού τελείωσα τον καφέ, πήρα το μετρό και κατευθύνθηκα στο Μέγαρο Μουσικής. Μόλις βγήκα από τον σταθμό, ανεβαίνοντας τη σκάλα για να πάρω το μηχανάκι μου, μου επιτέθηκαν αστυνομικοί και μου φώναζαν: «Γαμώ την Παλαιστίνη και τα συνθήματα που φωνάζεις συνέχεια». Με έβαλαν σε ένα περιπολικό και με πήγαν στη ΓΑΔΑ.

Με χτύπησαν στο ασανσέρ με μπουνιές και με κλομπ. Μου έλεγαν: «Γαμώ την Παλαιστίνη, τι κάνεις στην Ελλάδα;». Με χτυπούσαν τρία άτομα. Ενας με κρατούσε και οι άλλοι δύο με χτυπούσαν, ενώ μου είχαν και χειροπέδες. Φώναζα όλη τη νύχτα από τον πόνο για να με πάνε στο νοσοκομείο και αυτό έγινε τελικά στις έξι το πρωί.

Μετά με γύρισαν πίσω στη ΓΑΔΑ με χειροπέδες (σ.σ. και στο νοσοκομείο ήταν δεμένος με χειροπέδες στο κρεβάτι) περίπου στις 11-12 το μεσημέρι, πριν πάμε στο δικαστήριο. Δεν με πήγαιναν νοσοκομείο για ώρες, ενώ διαμαρτυρόμουν και πονούσα πολύ.

Εχω γυναίκα και ένα παιδί λίγων μηνών εδώ στην Ελλάδα. Δεν είμαι μόνος μου, το είπα και στην ανακρίτρια, γιατί οι αστυνομικοί με είχαν δηλώσει άγαμο και ότι δεν έχω κανέναν εδώ. Είμαι στην Ελλάδα οκτώ χρόνια.