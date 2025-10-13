Την Τετάρτη η δίκη στη Χίο για τα γεγονότα με το πλοίο «Πελαγίτης»

Μεθαύριο Τετάρτη θα ξεκινήσει επί της ουσίας στη Χίο η δίκη με κατηγορούμενους 17 νυν και πρώην αιρετούς, καθώς και απλούς πολίτες για τα γεγονότα την ημέρα των Θεοφανείων στα λιμάνια Μεστών και Χίου: όταν δυναμικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέτρεψαν την εκφόρτωση των μηχανημάτων της ΤΕΡΝΑ ΑΕ και συνάμα την εγκατάσταση του εργολήπτη στο οικόπεδο στο Θόλος που τότε είχε επιλεγεί ως κατάλληλο να στηθεί Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή για νεοεισερχόμενους πρόσφυγες.

Σήμερα, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, η έδρα του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων περιορίστηκε στην εκφώνηση της υπόθεσης και στη συνέχεια διέκοψε για την Τετάρτη.

Θυμίζουμε ότι το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ, ως αποτέλεσμα τόσο των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως λόγω μιας δικαστικής απόφασης που επικύρωσε την επίμαχη έκταση υπέρ του δήμου Χίου, που από την αρχή είχε ταχθεί αρνητικά απέναντι σε αυτήν την προοπτική. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την μη εγκατάσταση του εργολήπτη στο έργο, ακύρωσε και κάθε πιθανότητα αποζημίωσης του από το δημόσιο, την οποία θα δικαιούνταν εφόσον ένα έστω μηχάνημα είχε φτάσει στην περιοχή.

Παρόλο λοιπόν ότι έτσι το δημόσιο εξοικονόμησε ένα σεβαστό ποσό που διαφορετικά και ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης απόφασης του δικαστηρίου για το ιδιόκτητο καθεστώς του Θόλους, η δίκη με κατηγορούμενους τους 17 θα διεξαχθεί κανονικά.

Σημειώνουμε ότι οι κατηγορίες της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της άσκησης βίας που τους βαρύνουν, είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ωστόσο λόγω της παρουσίας ενός δικηγόρου μεταξύ των κατηγορούμενων, η δίκη θα διεξαχθεί από Εφέτη.