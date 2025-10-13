Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.6° 18.0°
2 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
18°C
18.6° 16.5°
4 BF
49%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
18.0° 16.0°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
77%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
0 BF
61%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
3 BF
54%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.8° 17.2°
3 BF
52%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.8°
2 BF
62%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
17°C
19.9° 16.7°
0 BF
72%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
51%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 17.8°
1 BF
67%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.0° 19.8°
2 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 14.3°
0 BF
67%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
60%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
0 BF
70%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Χίος - Πλοίο
EUROKINISSI

Την Τετάρτη η δίκη στη Χίο για τα γεγονότα με το πλοίο «Πελαγίτης»

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Γιώργος Παγούδης
Κατηγορούνται 17 νυν και πρώην αιρετοί για παρακώλυση συγκοινωνιών και άσκηση βίας.

Μεθαύριο Τετάρτη θα ξεκινήσει επί της ουσίας στη Χίο η δίκη με κατηγορούμενους 17 νυν και πρώην αιρετούς, καθώς και απλούς πολίτες για τα γεγονότα την ημέρα των Θεοφανείων στα λιμάνια Μεστών και Χίου: όταν δυναμικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέτρεψαν την εκφόρτωση των μηχανημάτων της ΤΕΡΝΑ ΑΕ και συνάμα την εγκατάσταση του εργολήπτη στο οικόπεδο στο Θόλος που τότε είχε επιλεγεί ως κατάλληλο να στηθεί Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή για νεοεισερχόμενους πρόσφυγες.

Σήμερα, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, η έδρα του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων περιορίστηκε στην εκφώνηση της υπόθεσης και στη συνέχεια διέκοψε για την Τετάρτη. 

Θυμίζουμε ότι το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ, ως αποτέλεσμα τόσο των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως λόγω μιας δικαστικής απόφασης που επικύρωσε την επίμαχη έκταση υπέρ του δήμου Χίου, που από την αρχή είχε ταχθεί αρνητικά απέναντι σε αυτήν την προοπτική. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την μη εγκατάσταση του εργολήπτη στο έργο, ακύρωσε και κάθε πιθανότητα αποζημίωσης του από το δημόσιο, την οποία θα δικαιούνταν εφόσον ένα έστω μηχάνημα είχε φτάσει στην περιοχή.

Παρόλο λοιπόν ότι έτσι το δημόσιο εξοικονόμησε ένα σεβαστό ποσό που διαφορετικά και ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης απόφασης του δικαστηρίου για το ιδιόκτητο καθεστώς του Θόλους, η δίκη με κατηγορούμενους τους 17 θα διεξαχθεί κανονικά.

Σημειώνουμε ότι οι κατηγορίες της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της άσκησης βίας που τους βαρύνουν, είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ωστόσο λόγω της παρουσίας ενός δικηγόρου μεταξύ των κατηγορούμενων, η δίκη θα διεξαχθεί από Εφέτη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Την Τετάρτη η δίκη στη Χίο για τα γεγονότα με το πλοίο «Πελαγίτης»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual