Αναβολή για τρίτη φορά στην υπόθεση των αγωνιστών του Πολυτεχνείου

Η δίκη που δεν τελειώνει ποτέ

Πέντε χρόνια πέρασαν από τις 17 Νοεμβρίου 2020, όταν ο Ορέστης, ο Νικόλας, η Λυδία, ο Μάκης και ο Δημήτρης συνελήφθησαν επειδή τόλμησαν να βγουν στον δρόμο σε μια περίοδο καθολικής απαγόρευσης συναθροίσεων λόγω κορονοϊού.

Η τότε κυβέρνηση είχε διατάξει «σιωπή» στους δρόμους, στο όνομα της δημόσιας υγείας, όμως στην πραγματικότητα επέβαλλε σιωπή πολιτική.

Κι εκείνοι που δεν την αποδέχτηκαν, στοχοποιήθηκαν.

Η δίκη τους έφτασε στο τέλος της τον Μάιο του 2022, έτοιμη να ολοκληρωθεί, όταν η πρόεδρος αποπέμφθηκε κυριολεκτικά παραμονές της έκδοσης απόφασης — που όλοι γνώριζαν πως θα ήταν αθωωτική.

Η διαδικασία ξεκίνησε ξανά, με νέες καθυστερήσεις, νέες αναβολές, νέα επιχειρήματα «τεχνικής φύσης».

Και φτάσαμε αυτές τις μέρες, στην τρίτη προσπάθεια.

Αλλά πώς να ξεκινήσει μια δίκη, όταν το ίδιο το κράτος δεν θέλει να τελειώσει;

Παρότι όλα έδειχναν πως η διαδικασία θα προχωρούσε, η ακροαματική διαδικασία ανεβλήθη εκ νέου — αυτή τη φορά, όπως αποκαλύφθηκε, επειδή η Εισαγγελία δεν είχε αποστείλει κλήσεις σε τρεις αστυνομικούς μάρτυρες κατηγορίας.

Η νέα ημερομηνία ορίστηκε για τις 20 Μαρτίου 2026.

Πέντε χρόνια καθυστερήσεις και «δικαστικές παραδοξότητες»

Η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θεσμικής φθοράς και αναποτελεσματικότητας:

Η αρχική διαδικασία είχε φτάσει σχεδόν στην ολοκλήρωσή της τον Μάιο του 2022, όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου αποπέμφθηκε αιφνιδιαστικά — λίγο πριν εκδώσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις των συνηγόρων, αθωωτική απόφαση.

Η υπόθεση επανεκκινήθηκε τον Ιούνιο του 2025, όμως και τότε αναβλήθηκε με νέες δικαιολογίες.

Τώρα, η τρίτη προσπάθεια διεξαγωγής της δίκης καταλήγει σε άλλη μία ματαίωση.

Πέντε χρόνια μετά τη σύλληψη του Ορέστη, του Νικόλα, της Λυδίας, του Μάκη και του Δημήτρη, οι κατηγορίες παραμένουν μετέωρες, ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν να δίνουν το «παρών» σε κάθε δίκη, σε κάθε πορεία, σε κάθε αγώνα, όπως τονίζουν οι αλληλέγγυοι.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η σύλληψη των πέντε πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2020, στην περιοχή των Σεπολίων, την εποχή που η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει όλες τις συναθροίσεις άνω των τριών ατόμων λόγω της πανδημίας.

Παρά το αυστηρό lockdown, ομάδες πολιτών, φοιτητών και εργαζομένων επιχείρησαν να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου, καταγγέλλοντας την περιστολή των πολιτικών ελευθεριών.

Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί περιστατικά υπέρμετρης βίας.

Η υπόθεση των πέντε κατηγορούμενων έγινε σύμβολο της ποινικοποίησης της διαμαρτυρίας στη διάρκεια της πανδημίας, όταν το κράτος επικαλέστηκε την υγειονομική κρίση για να επιβάλει μέτρα περιορισμού πολιτικών δικαιωμάτων.

Οι αστυνομικοί μάρτυρες και η «ασθενής μνήμη»

Στις προηγούμενες φάσεις της δίκης, οι καταθέσεις των αστυνομικών μαρτύρων χαρακτηρίστηκαν από αδυναμία αναγνώρισης των κατηγορούμενων και αντιφάσεις.

Όπως αναφέρουν νομικοί παρατηρητές, σε πολλές περιπτώσεις οι αστυνομικοί «δεν γνώριζαν, δεν είδαν, δεν αναγνώριζαν» — γεγονός που οδήγησε και σε παύση της διαδικασίας το 2022.

Η νέα αναβολή εγείρει ερωτήματα για την προχειρότητα της Εισαγγελίας, αλλά και για τη σκοπιμότητα διατήρησης μίας υπόθεσης χωρίς αποδείξεις.

«Δεν λυγίσαμε – Συνεχίζουμε»

Παρά τις επανειλημμένες αναβολές, οι κατηγορούμενοι και οι αλληλέγγυοι παραμένουν σταθεροί στη θέση τους:

«Το κράτος προσπάθησε να μας εξοντώσει ψυχολογικά και πολιτικά, αλλά έχει ήδη χάσει. Δεν είμαστε ήρωες – είμαστε άνθρωποι που υπερασπίζονται το δίκιο», τονίζουν.

Η δικαιοσύνη που καθυστερεί, η δημοκρατία που ασφυκτιά

Η υπόθεση των Σεπολίων αναδεικνύει με ένταση το πρόβλημα της αργοπορίας της ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και τη διαπλοκή πολιτικής εξουσίας και δικαστικών μηχανισμών σε περιόδους κοινωνικής έντασης.

Η χρονική απόσταση των πέντε ετών, οι αλλεπάλληλες αλλαγές συνθέσεων και οι διοικητικές παραλείψεις υπονομεύουν τη θεμελιώδη αρχή της δίκαιης δίκης.

Την ίδια στιγμή, η κοινωνία αντιλαμβάνεται αυτές τις καθυστερήσεις ως πολιτικές πράξεις, ως προσπάθεια να διατηρηθεί ενεργό ένα συμβολικό μήνυμα πειθάρχησης: ότι η ανυπακοή τιμωρείται, έστω και με χρόνια καθυστέρηση.

Η συγκυρία και τα νέα κύματα αλληλεγγύης

Η τρίτη αυτή «έναρξη» της δίκης συμπίπτει χρονικά με νέες μαζικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, τα Τέμπη και τα κοινωνικά αιτήματα των νέων.

Για πολλούς, η χρονική σύμπτωση δεν είναι τυχαία: ο κοινός παρονομαστής είναι το δικαίωμα στη φωνή, στην αντίσταση και στη συλλογική δράση.

Όπως σημειώνουν συλλογικότητες που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια: «Η δίκη μπορεί να αναβάλλεται, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται. Κάθε νέα γενιά που κατεβαίνει στον δρόμο είναι η καλύτερη απάντηση στην καταστολή».

Χρονολόγιο

17 Νοεμβρίου 2020: Συλλήψεις στα Σεπόλια κατά την απαγορευμένη πορεία του Πολυτεχνείου

Συλλήψεις στα Σεπόλια κατά την απαγορευμένη πορεία του Πολυτεχνείου Μάιος 2022: Η πρόεδρος της δίκης αποπέμπεται πριν την απόφαση

Η πρόεδρος της δίκης αποπέμπεται πριν την απόφαση Ιούνιος 2025: Η δίκη επανεκκινεί, αλλά αναβάλλεται

Η δίκη επανεκκινεί, αλλά αναβάλλεται Οκτώβριος 2025: Νέα αναβολή λόγω έλλειψης κλήσεων μαρτύρων

Νέα αναβολή λόγω έλλειψης κλήσεων μαρτύρων 20 Μαρτίου 2026: Νέα ημερομηνία έναρξης δίκης

Πέντε χρόνια μετά, η υπόθεση των Σεπολίων ξεπερνά τα πρόσωπα των κατηγορούμενων· είναι ένας καθρέφτης του πώς η Δημοκρατία δοκιμάζεται όταν η Δικαιοσύνη εργαλειοποιείται.

Η αναβολή δεν είναι απλώς μια διαδικαστική λεπτομέρεια — είναι σύμπτωμα ενός συστήματος που προσπαθεί να ξεχάσει εκείνους που δεν έσκυψαν το κεφάλι.

Και όπως φώναξαν οι παρευρισκόμενοι έξω από το δικαστήριο: «Το κράτος μπορεί να καθυστερεί τη δίκη, αλλά δεν μπορεί να καθυστερήσει την ιστορία».