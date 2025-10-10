Ο Τσόρβας «έχασε» τη μνήμη του

Επέμενε πως δεν θυμάται να είδε συνοδηγό στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά και πως, ενώ είχε ακουστά τον Παύλο Φύσσα, δεν τον ήξερε

Με την απολογία του Νικόλαου Τσόρβα, μέλους της «ασφάλειας» της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, συνεχίστηκαν οι απολογίες στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος επέμεινε στα όσα είπε στην απολογία του στο πρωτόδικο δικαστήριο και προσπάθησε να υποβαθμίσει τη συμμετοχή στη ναζιστική οργάνωση. Η απολογία του κινήθηκε στη γραμμή της αποστασιοποίησης από τον πυρήνα της οργάνωσης, με τον ίδιο να επιχειρεί να εμφανιστεί ως «περαστικός», χωρίς ενεργό ρόλο. Ωστόσο, οι αναφορές του στην «ασφάλεια» της Νίκαιας, στις στολές και στα οργανωμένα καθήκοντα μελών επιβεβαιώνουν τη στρατιωτικού τύπου λειτουργία της οργάνωσης ακόμα μια φορά.

Ο κατηγορούμενος, όπως υποστήριξε, προσέγγισε τη Χρυσή Αυγή μέσω του ξαδέλφου του, Θανάση, για να πάρει τρόφιμα και να βρει μεροκάματα.

«Πέρναγα κάτω από τα γραφεία και είδα έναν γνωστό μου και γράφτηκα για τα τρόφιμα και αυτά. Είχα ανάγκη, άνεργος ήμουν», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας για το πώς ενεπλάκη με τη Χρυσή Αυγή και αρνήθηκε ότι ήταν μέλος της ομάδας «ασφάλειας». «Οποιος ήθελε έμπαινε (σ.σ. στην ομάδα ασφαλείας), κάποιος καθόταν στην πόρτα και έπαιρνε τα ονόματα... Ναι, κάποια φορά το έκανα κι εγώ», είπε επιχειρώντας να εμφανίσει τη συμμετοχή του ως τυπική και περιστασιακή.

Για τη βραδιά της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρισκόταν νωρίτερα και πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού στα γραφεία της Χ.Α. για διανομή τροφίμων. «Είχα αργήσει, είχα πάει γύρω στις 7 και κάτι, σαν συγκέντρωση για διανομή τροφίμων. Συνήθως βοηθούσα για να πάρω κάτι παραπάνω».

Οπως είπε, μετά τον αγώνα έλαβε το περιβόητο sms και κατευθύνθηκε προς το «Κοράλλι». Αναιρώντας για ακόμα μία φορά τα όσα κατέθεσε στην ανακρίτρια, επέμενε πως δεν θυμάται να είδε συνοδηγό στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά και πως, ενώ είχε ακουστά τον Παύλο Φύσσα, δεν τον ήξερε.

Πρόεδρος: Μέσα στο αμάξι του κ. Ρουπακιά είδατε κάποιον;

Ν. Τσόρβας: Νομίζω άλλο ένα παιδί πίσω, αλλά δεν ξέρω αν έβλεπα καλά.

Πρόεδρος: Συνοδηγός;

Ν. Τσόρβας: Δεν θυμάμαι καλά.

Πρόεδρος: Εχετε (σ.σ. στην ανακρίτρια) πει ότι υπήρχε συνοδηγός που έβγαζε το χέρι και κάπνιζε;

Ν. Τσόρβας: Δεν θυμάμαι.