«Είμαι πεπεισμένος ότι ο πατέρας μου δολοφονήθηκε»

Την απόλυτη πεποίθησή ότι ο πατέρας του, Σήφης Βαλυράκης, δεν έχασε τη ζωή του από ατύχημα αλλά δολοφονήθηκε, εξέφρασε ο γιος του, Γιάννης Βαλυράκης, καταθέτοντας χθες ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. «Γνωρίζοντας τον πατέρα μου και με αυτό που είδα, τα τραύματα, το υλικό από τη δικογραφία και τα βίντεο, είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν τίθεται θέμα ατυχήματος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον πατέρα του ως ήπιο και καλό άνθρωπο, ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους, υπογραμμίζοντας ότι ήταν έμπειρος θαλασσινός, που δεν είχε ποτέ ατύχημα, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για σοβαρά λάθη και αμέλειες των Αρχών τόσο κατά τη διάρκεια των ερευνών όσο και μετά την ανεύρεση της σορού. «Οταν βρέθηκε η σορός... είδαμε πολύ κόσμο. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο τέτοια ώρα βράδυ... Είδα τον πατέρα μου κάτω με τη στολή του και τον είχε καλύψει ο θείος μου... Αναρωτήθηκα αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» είπε και πρόσθεσε:

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του, τον αντίχειρα και τον δείκτη... Ηταν χτυπημένος στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία... Το 95% των τραυμάτων ήταν στο κεφάλι. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Ο πατέρας μου κάτι έπιασε και κόπηκε».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο γιος του Σ. Βαλυράκη υποστήριξε ότι «οι ψαράδες ερεθίζονται με την παρουσία των ψαροντουφεκάδων στη θάλασσα» και πως οι κατηγορούμενοι «ήταν εριστικοί και από δημοσιεύματα είδαμε ότι ήταν στον χώρο της Χρυσής Αυγής», ενώ παράλληλα, φανερά ενοχλημένος, συμπλήρωσε πως «είναι ντροπή να λένε ότι εμείς σκηνοθετήσαμε τη δολοφονία, δεν υπήρξε ασφαλιστήριο του πατέρα μου».

Νωρίτερα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η σύζυγος του Σ. Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, η οποία κατηγόρησε τις αρχές για παραλείψεις και αδιαφορία. «Υπήρξε κοροϊδία προς εμάς, ζητούσαμε πληροφορίες και δεν μας τις έδιναν», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο σύζυγός της «δεν είχε την καλύτερη σχέση με τους κυβερνώντες» λόγω των απόψεών του για τα ελληνοτουρκικά και την υπόθεση Siemens.

«Οι κατηγορούμενοι είναι τα φόβητρα του Ευβοϊκού. Είναι επικίνδυνοι. Αυτό είναι γνωστό μέχρι και τον Θεολόγο. Οι μάρτυρες δεν παρενέβησαν αμέσως γιατί φοβήθηκαν. Το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο. Πολύ πιθανό να τον παρακολουθούσαν από πριν. Το συνάγω διότι με το που βγήκε στη θάλασσα, τον περίμεναν. Δεν μπορώ να γνωρίζω το κίνητρο», είπε η ίδια στην κατάθεσή της.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν η Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει κληθεί ως μάρτυρας, και ο Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής.