Η Δικαιοσύνη (εμ)παίζει εν ου παικτοίς

Η δίκη των πέντε συλληφθέντων στα Σεπόλια -ανάμεσά τους και τρία μέλη της οικογένειας Καττή- οδηγήθηκε και πάλι σε αναβολή

Σε δικαστικό εμπαιγμό που αγγίζει τα όρια της μεθόδευσης εξελίσσεται η δίκη των πέντε συλληφθέντων στα Σεπόλια -ανάμεσά τους και τρία μέλη της οικογένειας Καττή- που οδηγήθηκε και πάλι σε αναβολή, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την αδυναμία του δικαστικού μηχανισμού να διασφαλίσει τη στοιχειώδη συνέχεια και αξιοπιστία της διαδικασίας. Η υπόθεση εξελίσσεται σε μνημείο θεσμικής ασυνέπειας, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις αλλά και την πραγματική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Χθες, πέντε χρόνια μετά το όργιο αστυνομικής βίας στα Σεπόλια, η δίκη αναβλήθηκε εκ νέου για τον ερχόμενο Μάρτιο επειδή η Εισαγγελία, ανεξήγητα, δεν κάλεσε όλους τους μάρτυρες αστυνομικούς, και έτσι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο!

Υπενθυμίζεται πως η δίκη είχε ξεκινήσει, είχε ολοκληρωθεί και λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση ακυρώθηκε εν μιά νυκτί λόγω ξαφνικής παύσης της προέδρου της έδρας και ορίστηκε να εκδικαστεί και πάλι από την αρχή. Η δεύτερη δίκη, που ξεκίνησε στις 26 Μαΐου με την εξέταση τεσσάρων αστυνομικών κατά την πρώτη δικάσιμο, πήρε εκ νέου αναβολή -με τη διαδικασία της πρώτης ημέρας να ακυρώνεται- καθώς δεν είχαν εμφανιστεί και πάλι οι μάρτυρες και το δικαστήριο αποφάσισε να καλέσει έναν αστυνομικό ακόμα προκειμένου να καταθέσει.

Από τον Μάιο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα για χθες, ωστόσο ούτε τώρα κατέστη δυνατή η έναρξή της, με αποτέλεσμα η δικαστική ομηρία των κατηγορουμένων να συνεχίζεται απροκάλυπτα.

Με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού, Σεπολίων και Ακαδημίας Πλάτωνα στηλιτεύει τη δικαστική αυτή ομηρία των κατηγορουμένων: «Το κράτος γελοιοποιείται ξανά και ξανά, προσπαθώντας να εξουθενώσει τους συντρόφους και τη συντρόφισσά μας. Η σύλληψη, η τρομοκρατία, οι αβάσιμες κατηγορίες, τα ψέματα και οι προκλητικές συμπεριφορές των αστυνομικών, οι συνεχείς αναβολές εκδικάσεων και ο εξαναγκασμός των κατηγορουμένων να βρίσκονται συνεχώς σε κατάσταση δικαστικής ομηρίας γίνονται μέθοδος τιμωρίας και εκφοβισμού απέναντι στον αγωνιζόμενο κόσμο και τον κόσμο του κινήματος. Δεν μας τρομοκρατούν. Θα συνεχίσουμε και θα συνεχίζουμε για όσο χρειαστεί».

Οι πέντε κατηγορούμενοι, οι οποίοι δέχτηκαν αλόγιστη βία από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στις 17 Νοεμβρίου του 2020, κατά την απαγόρευση των διαδηλώσεων λόγω κορονοϊού, παραμένουν σε συνθήκες θεσμικής ομηρίας, την ώρα που το δικαστικό σύστημα αδυνατεί να ολοκληρώσει μια δίκη όχι λόγω πολυπλοκότητας, αλλά λόγω εσωτερικών αδυναμιών, παραλείψεων και πιθανών σκοπιμοτήτων.