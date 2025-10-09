Για κακούργημα ο άνδρας για την άγρια επίθεση στην έγκυο σύζυγό του

Πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας • Τρομακτικές μαρτυρίες • Μάχη για να μη χάσει την όρασή του το θύμα δίνουν οι γιατροί.

Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη άγριου περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας με μια έγκυο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με πιρούνι από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ενώ κινδυνεύει να χάσει την όρασή της με τους γιατρούς και το προσωπικό να δίνουν μάχη για την φροντίδα της.

Ο 43χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ΑΤ, ενώ σήμερα πέρασε την πόρτα του ανακριτή αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος χτύπησε το θύμα στο πρόσωπο με πιρούνι προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, με τα μάτια της να είναι σε άσχημη κατάσταση.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος «έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη και τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο. Είπε στους γιατρούς ότι ήταν χτυπημένη από τον σύζυγό της και τα μάτια της ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία και δίνει μάχη για να μη χάσει την όρασή της».