Ρούτσι: Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, θα φέρουμε συμβούλους από το εξωτερικό

Την απόλυτη δυσπιστία του απέναντι στη Δικαιοσύνη και συνολικά στο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα εξέφρασε την Τετάρτη ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην εκπομπή Live News του τηλεοπτικού σταθμού Mega. Ο πατέρας του θύματος του εγκλήματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι υπογράμμισε την ανάγκη η εκταφή να πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στη νομιμότητα και αποκάλυψε ότι η οικογένειά του θα προσλάβει τεχνικούς συμβούλους προερχόμενους από άλλες χώρες, καθώς επίσης ότι τα δείγματα τα οποία θα ληφθούν από τη σορό του γιου του θα σταλούν για εξέταση στο εξωτερικό. Αναλυτικά δήλωσε:

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε. Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας. Θέλουμε να είναι δικός μας πραγματογνώμονας, να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος η διαδικασία. [...] Τα δείγματα θα σταλούν και αυτά στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω το πότε θα γίνει η διαδικασία, υποθέτω θα μάθουμε σε δύο μέρες. [...] Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση. Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα δυόμιση χρόνια. [...] Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες».

Σε νέα ημερομηνία η εκταφή της σορού

Έτσι τυπικά αναβλήθηκε η, προγραμματισμένη για την Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ν. Ρούτσι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αναβολή ζητήθηκε από την αστυνομία μετά τη νέα εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος για να ευρεθεί και να κληθεί να παραστεί, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Αναμένεται να σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία, μέσω του οποίου θα καλείται η οικογένεια να προσδιορίσει τις εξετάσεις που που ζητούνται και τον τεχνικό σύμβουλο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία εκταφής.

Γιορτή στο Σύνταγμα

Παράλληλα πλήθος κόσμου συρρέει σταδιακά στην Πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Τετάρτης, ανήμερα των γενεθλίων του κ. Ρούτσι αλλά και της επετείου του γάμου του με την σύζυγο του και μητέρα του Ντένις, Μιρέλα, προκειμένου να γιορτάσει μαζί του την αποδοχή από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, του αιτήματος για το οποίο πραγματοποίησε την πολυήμερη απεργία πείνας. Έχει απευθύνει κάλεσμα προκειμένου να ευχαριστήσει τους πολίτες που του συμπαραστάθηκαν όσο διήρκησε η απεργία πείνας.