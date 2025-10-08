Αθήνα, 19°C
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Ασλανίδης - Ρούτσι
Ο Παύλος Ασλανίδης με τον Πάνο Ρούτσι. | Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Κακούργημα για Τριαντόπουλο ζητά ο Ασλανίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Στα δικαστήρια για παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας • «Ντροπή για τη Δικαιοσύνη, έπρεπε να αφήσουν επί 23 ημέρες έναν άνθρωπο να βασανίζεται στο κέντρο της Αθήνας;»

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας προκειμένου να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ο πατέρας που έχασε τον γιο του Δημήτρη στο έγκλημα των Τεμπών, ζητά να κατηγορηθεί ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για κακούργημα και όχι για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με την εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας.

Ο Παύλος Ασλανίδης μίλησε και για τις τελευταίες εξελίξεις, μετά τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι και την απόφαση της Δικαιοσύνης για εκταφή των σορών και διεξαγωγή τοξικολογικών και των άλλων απαραίτητων εξετάσεων.

Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι είχαν απορριφθεί τα δικά του τρία αιτήματα στο παρελθόν, ενώ ενημέρωσε πως ήδη ο ίδιος έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για να παραστεί στην εκταφή του παιδιού του, η οποία προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες.

«Έπρεπε να περάσουν 30 μήνες για να γίνει αυτό που δεν έγινε από την πρώτη στιγμή από τους ιατροδικαστές. Έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος να βασανίζεται ξαπλωμένος για 23 ημέρες στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη που δεν προστάτευσε τους δολοφονημένους τα Τέμπη» δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Υπενθυμίζεται ότι παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δήλωσαν και οι συγγενείς των Παβλίνι Μπόζο και Γιώργου Κυριακίδη.

