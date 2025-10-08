Deutsche Welle για Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens

Πώς φέρεται να εμπλέκονται οι δύο γερμανικοί κολοσσοί στο σιδηροδρομικό έγκλημα • «Σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα εκταφής για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για τον Άγγελο, θα θέλαμε να γίνουν παρουσία της Bayer και της Siemens», τονίζει ο θείος του θύματος.

Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στη χώρα παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι νέες εξελίξεις συνδέουν τα Τέμπη με δύο γερμανικούς κολοσσούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle.

Πρόκειται για την Bayer AG με έδρα στο Λεβερκούζεν και τη Siemens Mobility GmbH με έδρα στο Μόναχο. Ο λόγος που εμπλέκονται οι δυο εταιρείες είναι γιατί συγγενείς του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη, ένα από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού εγκλήματος, κατέθεσαν αγωγή αποζημίωσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας. Στρέφονται εναντίον των δυο γερμανικών εταιρειών αλλά και κατά του ΟΣΕ και της Hellenic Train AE.

Ποια η σύνδεσή τους με τα Τέμπη

Σύμφωνα με τις ελληνικές ανακριτικές αρχές, τα έλαια σιλικόνης ήταν αυτά που ευθύνονταν για την πυρκαγιά και την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των δυο αμαξοστοιχιών, από την οποία κάηκαν ζωντανοί όσοι είχαν γλιτώσει από τη σύγκρουση.

Η οικογένεια το πρώτο πράγμα που θέλει και επιδιώκει με την αγωγή αυτή είναι η «δικαίωση για τη συμφορά που τους βρήκε», όπως εξήγησε μιλώντας στην Deutsche Welle ο θείος του Άγγελου, Θωμάς Καλβουρτζής.

Πρόσθεσε ότι «μέσα στη δικογραφία από στοιχεία που προσκόμισε η Hellenic Train, αναφέρεται μία συγκεκριμένη παρτίδα ελαίων σιλικόνης της Bayer, τα οποία είχε αγοράσει η Siemens και τα χρησιμοποίησε στους μετασχηματιστές».

Και εφόσον οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρκαγιά, οι συγγενείς θεωρούν πως θα πρέπει αντίστοιχα να ελεγχθούν και οι εταιρείες που τα κατασκεύασαν και τα προμήθευσαν.

Όπως αναφέρει ο κ. Καλβουρτζής, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ελαία σιλικόνης που κατασκεύασε η Bayer και προμήθευσε τότε στον ΟΣΕ η Siemens, ευθύνονται για την ανάφλεξη, την πυρόσφαιρα και την πρόκληση πυρκαγιάς.

Στην αγωγή επικαλούνται μάλιστα και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, την 85/374, που έχει γίνει νόμος του κράτους στη Γερμανία το 1989 και στην Ελλάδα το 2002 και η οποία προβλέπει πως «εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, οφείλει να αποζημιώσει τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία».

Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται, οφείλουν να αποζημιώσουν χωρίς να μπορούν να επικαλεστούν ειδικές συνθήκες ή λάθη και παραλείψεις εργαζομένων.

Να είναι παρούσες στις εκταφές Bayer και Siemens

Η αποζημίωση που ζητούν οι συγγενείς του Άγγελου είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό εύλογο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της ευρωπαϊκής οδηγίας που επικαλούνται. Πολύ σημαντικότερο όμως από το χρηματικό ποσό είναι η απόδοση δικαιοσύνης, όπως τονίζουν. Να βρουν επιτέλους την αλήθεια γιατί κάηκαν τόσοι άνθρωποι ζωντανοί, ενώ είχαν καταφέρει να επιζήσουν από τη σύγκρουση. Μια συνθήκη αδιανόητη τόσο για τους ανθρώπους που χάθηκαν όσο και για τους συγγενείς τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα ηχητικά και το άκουσμα της φωνής να λέει: «Δεν έχω οξυγόνο»;

Ο κ. Καλβουρτζής εξηγεί στη DW και γιατί οι συγγενείς αποφάσισαν να καταθέσουν τώρα την αγωγή. Όπως λέει, ενημερώθηκαν από τις ανακριτικές αρχές –αφότου εκείνες είχαν μελετήσει όλες τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες που είχαν εκπονηθεί– την 1η Αυγούστου 2025 με μέιλ ότι επισήμως τα έλαια σιλικόνης είναι εκείνα που ευθύνονταν για την πυρκαγιά.

Προηγουμένως οι εκτιμήσεις μπορεί να υπήρχαν στη δημόσια συζήτηση, αλλά όχι γραπτώς, με τρόπο επίσημο, που να μπορεί να συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Στη συνέχεια οι συγγενείς έσπευσαν να συλλέξουν όσα στοιχεία γνώριζαν και άλλα που προστέθηκαν αργότερα ώστε να καταθέσουν την αγωγή.

«Σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα εκταφής από το κράτος για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για τον Άγγελο, θα θέλαμε να γίνουν παρουσία της Bayer και της Siemens. Θα θέλαμε να γίνουν παρουσία τους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην αμφισβητείται από τις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι υπόλογες και υπεύθυνες για αποζημιώσεις» υπογραμμίζει τέλος ο κ. Καλβουρτζής.