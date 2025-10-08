«Εγκληματική οργάνωση και όχι “one man’s crime”»

Mία ανάσα πριν από την απόφαση βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του υπουργείου Πολιτισμού, που αφορά το σκάνδαλο των εικονικών δανείων της περιόδου 2012-2014 και εκδικάζεται αυτές τις ημέρες ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 14 άτομα, ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του Ταμείου, Γιάννης Τσακοπιάκος, γνωστός για τις στενές σχέσεις του με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο τότε διευθυντής Γιώργος Βλαντής.

Η υπόθεση, την οποία παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή η «Εφ.Συν.», αφορά τη χορήγηση πλαστών δανείων σε 133 υπαλλήλους του υπουργείου Πολιτισμού που, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, δεν έλαβαν ποτέ τα ποσά που εμφανίζονταν ότι είχαν δανειστεί. Οι εργαζόμενοι αυτοί φέρονται να δηλώνονταν εν αγνοία τους ως δικαιούχοι, ενώ τα χρήματα κατευθύνονταν αλλού. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 282.000 ευρώ.

Βαριές κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση κατά της δημόσιας περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία.

Κατά την αγόρευσή του, ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου, Χρήστος Πουλάκος, περιέγραψε με μελανά χρώματα τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου και το «πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση», σημειώνοντας ότι ακόμα και οι μάρτυρες υπεράσπισης αποκάλυψαν άθελά τους τη σταδιακή συγκρότηση και τη μεθοδολογία της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται, υποβάλλονταν πλαστές αιτήσεις δανείων, ύψους 1.000 έως 3.000 ευρώ, στο όνομα ανυποψίαστων υπαλλήλων. Οι αιτήσεις αυτές εγκρίνονταν μαζικά και ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ενώ στη συνέχεια εκδίδονταν πλαστές αποδείξεις με τη σφραγίδα του φορέα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της απάτης.

«Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση; Ο Τσακοπιάκος φρόντισε να ιδρυθεί το Ταμείο, να γίνει ο Βλαντής διευθυντής. Ο πρόεδρος είχε την αρμοδιότητα να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη ή σύμβαση οικονομική του ΤΑΥΠ. Την αρμοδιότητα υπογραφής την ασκούσε πραγματικά. Η έγκριση των δαπανών, που ανέβαιναν υποχρεωτικά ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γενική ευθύνη και εποπτεία για υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. ασκούνταν από τον πρόεδρο. Διεύθυνε την εγκληματική οργάνωση, που δρούσε υπό την ομπρέλα του Ταμείου, επιβάλλοντας λήψη των αποφάσεων από το Δ.Σ. που ήταν δικές του αποφάσεις, με ομοφωνία. Δεν καταγράφηκε ποτέ άλλη γνώμη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., πλην εκείνης του 1ου κατηγορουμένου. Η μειοψηφία εγείρει υποψίες και κινητοποιεί πιο γρήγορα τον ελεγκτικό ή διωκτικό μηχανισμό. Γι’ αυτό επέβαλε ομοφωνία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πουλάκος.

«Μύθευμα»

Παράλληλα ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του βασικού κατηγορούμενου, Γιάννη Τσακοπιάκου, ότι η υπόθεση συνιστά πολιτική δίωξη από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Μύθευμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κάνει πολιτική δίωξη του Τσακοπιάκου. Στον ΣΥΡΙΖΑ μετακόμισε μεγάλο μέρος της βάσης και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ - και της παράταξης της ΠΑΣΚ που προΐστατο ο κ. Τσακοπιάκος. Ούτε “πολιτική” δίωξη είναι αφού ο ίδιος ο Τσακοπιάκος είπε ότι επιχείρησε μεν να πολιτευθεί το 2007, αλλά δεν του βγήκε. Ο ίδιος είπε ότι απολάμβανε επί δεκαετίες την επιδοκιμασία του εκάστοτε υπουργού, είτε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., από το 2002 έως το 2011, είτε της συγκυβέρνησης 2012-2014, είτε αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ ώς το 2017. Ο ίδιος ανέφερε ότι ίδρυσε το Ταμείο μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και ότι το ενίσχυσε με Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα είναι συνομιλητής της Λίνας Μενδώνη».

Ο συνήγορος δεν παρέλειψε να ασκήσει έντονη κριτική και στην εισαγγελική πρόταση, ψέγοντας την εισαγγελική λειτουργό ότι εστίασε αποκλειστικά στη μερική ομολογία του πρώην διευθυντή, Γιώργου Βλαντή, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για κακοδιαχείριση ύψους 35.000 ευρώ, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το εύρος της ποινικής ευθύνης των υπολοίπων. «Περίμενα ότι η εισαγγελέας θα έδινε βάση στις πρισματικές εκθέσεις των επιθεωρητών Δημοσίας Διοίκησης, στο κατασχεμένο υλικό και στην πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εισαγγελέας έμεινε μόνο στον Βλαντή, ο οποίος ομολόγησε. Και είπε ότι όλοι οι άλλοι κατηγορούμενοι δεν ήξεραν τις πράξεις του Βλαντή», ενώ, όπως χαρακτηριστικά είπε σε άλλο σημείο της αγόρευσής του: «Το πιο αποπροσανατολιστικό στοιχείο είναι ότι έχουμε έναν μόνον δράστη. Δεν ήταν “one man’s show”, όπως είπε ο απολογηθείς Σπύρος Παπαϊωάννου, μάλλον “one man’s crime”, όπου δράστης είναι ο Γεώργιος Βλαντής. Τι πιο βολικό - άλλωστε, ο Βλαντής ομολογεί κάποιες πράξεις, αν και πλημμεληματικού χαρακτήρα».

Η δίκη συνεχίζεται στις 21 Οκτωβρίου.