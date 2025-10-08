Και οι συγγενείς των Παβλίνι Μπόζο και Γιώργου Κυριακίδη κατά Τριαντόπουλου

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου δήλωσαν με τη σειρά τους οι συγγενείς των Παβλίνι Μπόζο και Γιώργου Κυριακίδη, θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας που διενεργείται από ανώτατη δικαστική λειτουργό μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η δήλωση συμμετοχής στην ανακριτική διαδικασία σηματοδοτεί τη σαφή πρόθεση των οικογενειών να είναι παρούσες στην προσπάθεια απόδοσης ευθυνών.

«Σήμερα δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πέραν αυτού, ζητήσαμε την αναβάθμιση της πράξης σε κακούργημα γιατί αυτές οι πράξεις είχαν σαν αποτέλεσμα να αλλοιωθεί το πεδίο και να εξαφανιστούν αποδεικτικά στοιχεία και γεννά ερωτηματικά από τι απανθρακώθηκε ο Μπόζο και γιατί ο Κυριακίδης βρέθηκε στη μάνδρα ενώ ήταν απανθρακωμένος», είπε βγαίνοντας από τα ανακριτικά γραφεία η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος των συγγενών.

Σε δηλώσεις της η κόρη του Γ. Κυριακίδη σημείωσε πως «εγώ μετά από 18 μήνες πήρα στα χέρια μου τα οστά του μπαμπά μου, χρειάστηκε να κάνω μια δεύτερη κηδεία εκείνη την ημέρα. Αυτά δεν ήταν μπάζα, όπως λέει ο κύριος Φλωρίδης, ήταν συντρίμμια που υπήρχαν μέσα τα οστά του πατέρα μου και άλλων ανθρώπων. Αυτό μας πονάει και θέλουμε δικαίωση, φτάνει πια η κοροϊδία».

Με τη σειρά του ο γιος του Π. Μπόζο υπογράμμισε: «Δεν μπορεί κανείς να μου πει από τι απανθρακώθηκε ο πατέρας μου. Επρεπε από τις 28/2 ώρα 23.21 και έπειτα να δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και εκεί θα μάθουμε ποιοι είναι εμπλεκόμενοι και τι έλεγαν».