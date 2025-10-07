Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου

Η σκιά ενός άλλοτε πανίσχυρου δημάρχου που κατηγορείται για υπόθεση διαφθοράς έπεσε ξανά πάνω από τη Θεσσαλονίκη, μόνο που αυτή τη φορά πρόκειται για... Ρουμάνο! Ο Σορίν Οπρέσκου, ο άνθρωπος που κυβέρνησε επί σειρά ετών το Βουκουρέστι με το προφίλ του «ανεξάρτητου και αδιάφθορου», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στα σκαλιά του Εφετείου Θεσσαλονίκης - όχι ως πολιτικός, αλλά ως καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Ο 72χρονος γιατρός, πρώην δήμαρχος της ρουμανικής πρωτεύουσας, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη κατόπιν εντάλματος της Ιντερπόλ που είχαν εκδώσει οι ρουμανικές διωκτικές αρχές. Οπως έγινε γνωστό, η Ρουμανία ζητά την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης δέκα ετών και οκτώ μηνών για υποθέσεις διαφθοράς, ποινή που του είχε επιβληθεί ήδη από το 2015 αλλά έκτοτε διαφεύγει τη σύλληψη.

Χθες, ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, αρμόδιου για θέματα εκδόσεων, ο Οπρέσκου εμφανίστηκε ψύχραιμος, δηλώνοντας ότι αρνείται να συναινέσει στην έκδοσή του, την οποία χαρακτήρισε «πολιτικά υποκινούμενη»! Παράλληλα, υποστήριξε ότι ζει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2019 και δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τη χώρα μας.

Η υπόθεση αναπέμφθηκε στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών που θα συνεδριάσει αφού οι ρουμανικές αρχές αποστείλουν τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης. Ωσπου όμως να αποφανθεί για την τύχη του, ο πρώην δήμαρχος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα πλησίον της κατοικίας του στην Ελλάδα τρεις φορές τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μας και καταβολή χρηματικής εγγυοδοσίας 5 χιλιάδων ευρώ.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρουμανικές διωκτικές αρχές επιχειρούν να τον πάρουν πίσω. Το 2022 είχαν εκδώσει και πάλι διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών είχε τότε απορρίψει την έκδοσή του, επικαλούμενο σοβαρούς λόγους υγείας και τις ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης στη χώρα του! Τώρα, επανήλθαν με νεότερο ένταλμα, υποστηρίζοντας ότι οι φυλακές τους έχουν πλέον αναβαθμιστεί.

Η κατηγορία που βαραίνει τον Οπρέσκου είχε προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη Ρουμανία όταν αποκαλύφθηκε. Το 2015, τα δικαστήρια της χώρας του τον καταδίκασαν γιατί φέρεται να έλαβε 25 χιλιάδες ευρώ από τον τότε διευθυντή των Κοιμητηρίων Βουκουρεστίου, Μπόγκνταν Πόπα, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης που απομυζούσε προμήθειες από δημοτικά έργα και συμβάσεις.

Οι κατηγορίες εκείνες ήθελαν τον πρώην δήμαρχο όχι μόνο να γνωρίζει αλλά και να επωφελείται από τη δράση του κυκλώματος. Το «σκάνδαλο», που ξέσπασε το 2013, διέλυσε την εικόνα του ατσαλάκωτου πολιτικού και μετατράπηκε σε μία από τις πιο πολύκροτες δίκες διαφθοράς της μετακομμουνιστικής Ρουμανίας.

Τώρα, δώδεκα χρόνια αργότερα, η ιστορία επιστρέφει - αυτή τη φορά με σκηνικό τη Θεσσαλονίκη και τον άλλοτε κραταιό δήμαρχο να επιχειρεί να αποφύγει τον δρόμο προς τη φυλακή, κάτι πάντως που για την πόλη δεν είναι πρωτόγνωρο.