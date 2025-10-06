Διαψεύδει τα περί νέου αιτήματος η Μαρία Καρυστιανού

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης, θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, υπέβαλε τη Δευτέρα η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά αίτημα που καταθέτει η μητέρα του θύματος, ζητώντας τη διενέργεια νέων επιστημονικών εξετάσεων.
Στις 25 Σεπτεμβρίου η κ. Καρυστιανού είχε υποβάλει προηγούμενο αίτημα εκταφής της σορού, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούνται από την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου. Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για τη σύγκρουση των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για πραγματογνωμοσύνες και εξετάσεις ιατροδικαστικού χαρακτήρα.
