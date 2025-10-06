Διαψεύδει η Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Στην επίθεση η συνήγορος του απεργού πείνας • Καταγγέλλει σημάδια παραβίασης της οικίας Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθηση και τρομοκράτηση • Η συνέντευξη Τύπου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τα όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες πως επίκεινται ανακοινώσεις για να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του Ντένις και πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων.

Η συνήγορος του απεργού πείνας και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η ίδια σημειώνει ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή και η ώρα είναι 14:50 δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτα και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις».

Και συνέχισε λέγοντας ότι η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής από συνεργάτη της στη Λάρισα «πήγε ο ίδιος στο γραφείο της εισαγγελέως Πρωτοδικών, εκείνη την ώρα παρέλαβε κάτι σε κλειστό φάκελο. Του είπε πως δεν γνωρίζει και δεν είναι ενήμερη, έχει έδρα και μετά θα δει τι της έστειλαν και θα αποφασίσει».

«Η συνθήκη είναι πολύ προσβλητική για όλους τους πολίτες και τον αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι. Κάποιοι παίζουν με την ψυχή του και τη ζωή του. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτός ο αγώνας είναι παιχνίδι εντυπώσεων. Είναι η κατάθεση όλου του είναι του για να δικαιώσει το παιδί του. Από πλευράς εξουσιών είναι η πιο χυδαία και αποτρόπαιη άρνηση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων» τόνισε.

Καταγγέλλει σημάδια παραβίασης της οικίας Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθηση και τρομοκράτηση

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Ζήτησα από τη Μιρελα να είναι δίπλα μου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δεν αφορά πολίτικα παιχνίδια, αλλά ανθρώπινες ζωές, και μια οικογένεια που εδώ και δυο χρόνια μάχεται να βρει την αλήθεια και που ο πατέρας της οικογένειας έχει συγκινήσει όλη τη χώρα με τη πράξη αυτοθυσίας βάζοντας μπροστά το σώμα του και ζητώντας αλήθεια και δικαιοσύνης». Τόνισε ότι τα Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να πληροφορηθούν τις εξελίξεις για την υπόθεση πρωτογενώς και όχι από διαρροές και επίσης υπογράμμισε:

«Την ώρα που η οικογένεια δίνει αυτή τη μάχη, την ώρα που ο κ. Ρουτσι βρίσκεται 22 μέρες σε απεργία πείνας μακριά από το σπίτι όπου έμενε στη Θεσσαλονίκη και όπου έχει μείνει ο γιος τους ο αδελφός του Ντένη. Εκεί εντόπισε και χθες πολύ αργά το βράδυ και άλλες μέρες, προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους, περίεργες συμπεριφορές και κινήσεις γύρω από το σπίτι, παρακολούθηση από όχημα, εκφοβιστική συμπεριφορά και παρακρατική λειτουργία. Η Μιρελα θα καταγγείλει αυτόν τον εκφοβισμό. Εγώ θα στείλω στον κ. Χρυσοχοΐδη άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία και γνωστοποίηση.

»Πρόκειται για δημιουργία κλίματος, παρακολούθηση και τρομοκράτηση σε αυτή την οικογένεια. Σε μια τέτοια συνθήκη δεν είναι δυνατόν να δοκιμάζεται αυτή η οικογένεια και αυτή η μάνα να έχει το δίλημμα αν θα μείνει με τον σύζυγο της η θα πάει στο παιδί της Δεν είμαστε χθεσινοί. Ξέρουμε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου τέτοιους μηχανισμούς», κατέληξε.

