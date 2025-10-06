Για 8η φορά σε... αφλογιστία τα «45άρια»;

Δίκη ή… 8η αναβολή στην υπόθεση Ψωμιάδη για τα «45άρια»; Εναν χρόνο και πέντε μήνες από την τελευταία αναβολή της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, αύριο Τρίτη η δίκη αναμένεται να εκφωνηθεί εκ νέου. Παραμένει όμως ερώτημα αν επιτέλους θα εκδικαστεί…

Το «σκάνδαλο», που χρονολογείται στο διάστημα 2007-2010, σέρνεται στα ακροατήρια από το 2019 χωρίς ακόμη να έχει εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό! Τώρα για ποια επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης μιλούν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και η κυβέρνηση, αυτό μάλλον είναι ένα ερώτημα που θα μείνει αναπάντητο... Την ίδια ώρα, όπως δείχνουν τα γεγονότα, έχουμε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα προερχόμενα από τον χώρο της Ν.Δ. που απλώς βλέπουν τα τρένα να περνούν.

Το τελευταίο αίτημα αναβολής που έγινε δεκτό από το δικαστήριο τον Μάιο του 2024 υποβλήθηκε από την υπεράσπιση των αδελφών Ψωμιάδη με επιχείρημα επικείμενη απόφαση από το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου για την αναίρεση που είχε ασκήσει ο αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αχιλλέας Ζήσης, κατά απαλλακτικής απόφασης με την οποία έπαυε η δίωξη εις βάρος των δυο κατηγορουμένων για άλλη υπόθεση παράνομων προσλήψεων υπαλλήλων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Εν τέλει ο Αρειος Πάγος έκρινε τον περασμένο Μάρτιο ότι ο περιβόητος «νόμος Θεοδωρικάκου» με τον οποίο αθωώθηκαν για εκείνη την υπόθεση, επίσης κακουργηματικού χαρακτήρα, οι αδελφοί Ψωμιάδη «συνιστά κρυπτοαμνηστία».

Συνεπώς αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε αύριο αν και πώς θα προχωρήσει η υπόθεση για τα «45άρια» στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Μάλιστα βασικός παράγοντας αποκάλυψης του σκανδάλου ο πρώην ευρωβουλευτής και επί σειρά δεκαετιών αυτοδιοικητικός, Μιχάλης Τρεμόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων σε χθεσινή ανακοίνωση:

«Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αυτών που έχουν βλάψει το δημόσιο συμφέρον. Οι συστηματικές ολιγωρίες, η πολιτική διαπλοκή, οι πάμπολλες τρικλοποδιές, οι προσχεδιασμένες αναβολές, δεν μπορούν να γίνουν πια ανεκτές από τους πολίτες. Εχουν περάσει 19 χρόνια από τις πρώτες καταγγελίες μας αλλά δεν ξεχνούμε. Και πρέπει να απονεμηθεί Δικαιοσύνη πριν την παραγραφή. Στόχος μας ήταν πάντοτε τα ιδιοτελή και διαπλεκόμενα καθεστώτα. Περιμένουμε από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και να διεκδικήσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, με τα οποία ζημιώθηκε, σύμφωνα και με το σχετικό παραπεμπτικό βούλευμα».

Το σκάνδαλο

Το καταγγελλόμενο σκάνδαλο, που έμεινε στα ποινικά χρονικά γνωστό ως «45άρια», αφορά τις απευθείας αναθέσεις έργων της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης επί θητείας των αδελφών Ψωμιάδη και τις δεκάδες εικονικές συμβάσεις έργου και ψευδείς βεβαιώσεις, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κοντά στα 6,5 εκατ. ευρώ. Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι επίσης τέσσερις μηχανικοί, ενώ έχει παύσει η δίωξη κατά του τότε προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη, όπως και κατά του γενικού γραμματέα της Νομαρχίας, Δημήτρη Λευκόπουλου, λόγω θανάτου.

Το κατηγορητήριο περιέχει βαριά αδικήματα που αφορούν -κατά περίπτωση- τις πράξεις της απιστίας στην υπηρεσία, της ηθικής αυτουργίας στην απιστία και της ψευδούς βεβαίωσης που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση έχει δύο σκέλη: το πρώτο αφορά τις κατατμήσεις 456 έργων, συνολικής αξίας 15,4 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους και το δεύτερο έχει να κάνει με 83 συμβάσεις της άλλοτε Νομαρχίας με εργαζόμενους που εισέπραξαν παράνομα χρήματα με ζημιά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για το Δημόσιο.