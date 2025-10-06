Εξώδικο στην «Εφ.Συν.» από τους Αθ. και Χρ. Χορταριά

Στις 22.9.2025 λάβαμε την ακόλουθη εξώδικη διαμαρτυρία από τους Αθανάσιο Χορταριά και Χρήστο Χορταριά:

«Ο πρώτος των εξωδίκως διαμαρτυρόμενων, είμαι ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης εξ αμελείας με θανόντα τον Ζακ Κωστόπουλο, υπόθεση που έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως την επικαιρότητα και έχει προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις. Κατόπιν αλλεπάλληλων συνεδριάσεων, στις οποίες ήμουν πάντα παρών, την 10/7/2024 εξεδόθη από το Α Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών απόφαση του δικαστηρίου με την οποία μου επεβλήθη ποινή καθείρξεως 6 ετών. Ο δεύτερος εξωδίκως διαμαρτυρόμενος είμαι αδελφός του αδίκως καταδικασμένου και κρατουμένου Αθανασίου Χορταριά.

Εν προκειμένω, ο πρώτος εξ’ ημών είναι απαραίτητο να υπογραμμίσω και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για τα όσα έλαβαν χώρα στις συνεδριάσεις της εκδίκασης της εν λόγω υπόθεσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης διαδικασίας, τόσο εντός της αίθουσας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών όσο και εκτός της αιθούσης, δεχθήκαμε όλοι ανεξαιρέτως συνεχείς επιθέσεις, εγώ και τα μέλη της οικογενείας μου, ύβρεις, γιουχαρίσματα, απειλές, βιώνοντας τον απόλυτο εξευτελισμό από μερίδα αγνώστων ατόμων, οι οποίοι σκοπό είχαν να ασκήσουν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Τα άτομα αυτά επουδενί δεν επιθυμούσαν την δίκαιη δίκη και ορθή απονομή της δικαιοσύνης, αντιθέτως με τη συμπεριφορά τους αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση ενός κοινού περί δικαίου αισθήματος με τον τρόπο που αυτοί το αντιλαμβάνονται ως μειοψηφία χωρίς ωστόσο ουδείς να τους αποτρέπει με αποτέλεσμα να καταπατώνται τα δικαιώματα τόσο τα δικά μου ως κατηγορουμένου, όσο και των οικείων προσώπων μου.

Την 10/7/2024, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως με την απαγγελία της απόφασης. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τα άτομα που αποτελούσαν το ακροατήριο, ξεκίνησαν τα φωνάζουν συνθήματα μίσους απέναντι μου μετατρέποντας την αίθουσα σε αρένα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις της αιθούσης να μην μπορούν να τους σταματήσουν και προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα, τόσο τη δική μου όσο και της οικογενείας μου, μας συνόδευσαν – φυγάδευσαν από την πίσω πόρτα (διαδρομή που ακολουθούν οι κρατούμενοι από τα κρατητήρια του Εφετείου Αθηνών προς τις δικαστικές αίθουσες). Κατά την έξοδό μας αυτή αρκετά άτομα μας βιντεοσκοπούσαν με το κινητό τους τηλέφωνο παραβιάζοντας κάθε θεμελιώδες δικαίωμα μας και παραβιάζοντας τα προσωπικά μας δεδομένα.

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να επισημανθούν, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι παρ’ όλο που η καταδικαστική εις βάρος μου απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, δεδομένου ότι έχω ασκήσει κατά αυτής το ένδικο μέσο της αίτησης αναιρέσεως, κατ’ επανάληψη έως σήμερα δημοσιεύονται άρθρα σε διάφορα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης όπου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας, δυσφήμησης και προσβολής μου αλλά ΚΑΙ κατάφορη παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ατομικής και οικογενειακής μου σφαίρας, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω.

Στις 21/7/2025 και 22/7/2025 εκδικάστηκε η αίτηση αναστολής που υπέβαλα (ο πρώτος) κατ’ άρθρο 471 ΚΠΔ στο αρμόδιο δικαστήριο, όπου ακόμα κι εκεί αντιμετώπισα την καταπάτηση των ανθρωπίνων και υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση των μαρτύρων προς υποστήριξη της αιτήσεώς μου, είχαν κληθεί ο εξάδελφός μου και ο λογιστής μου. Τα πρόσωπα αυτά του στενού μου κύκλου, κατά την κατάθεσή τους περιέγραψαν τα σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζω και που στοιχειοθετούν την υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη που επιφέρει στο πρόσωπό μου η κράτησή μου εντός του Καταστήματος Κράτησης.

Στις 23/7/2025, ενημερώθηκαμε από άτομα του οικογενειακού μας κύκλου, τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος εξωδίκως διαμαρτυρόμενος ότι η δεύτερη εξ’ υμών είχε ιστοσελίδα efsyn.gr με link δημοσιεύσει άρθρο στην https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/479842_o-ametanoitos-hortarias-den-epeise-dikastirio. Να σημειωθεί πως Εσείς ουδέποτε λάβατε άδεια από το δικαστήριο να προχωρήσετε σε καταγραφή των όσων έλαβαν χώρα, και σε κάθε περίπτωση ουδέν δικαίωμα είχατε να δημοσιοποιήσετε στον διαδικτυακό χώρο αυτολεξεί ζητήματα που αφορούν τον σκληρό πυρήνα της οικογενείας μας όπως πχ το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω ο δεύτερος εξ’ ημών. Ως τίτλο δε για το άρθρο σας έχετε χρησιμοποιήσει την άκαιρη έκφραση που χρησιμοποίησε “Ο αμετανόητος Χορταριάς δεν έπεισε το δικαστήριο”.

Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να επισημανθεί το χωρίο στο άρθρο σας που καταγράφει τα εξής:

“Ο αδελφός του Θανάση πριν από δύο χρόνια διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα, ακολούθησε θεραπείες, έκανε εγχείρηση. Δυστυχώς η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί, είναι μόνος και δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Πόσο να αντέξει μια μάνα που το ένα της παιδί είναι αθώο και είναι στη φυλακή και το άλλο με καρκίνο; Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Εχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο χρέος. Είναι ένας μεσίτης, άνθρωπος του μεροκάματου, υπήρχε μεγάλη δυσφήμηση από το συμβάν’. ‘Εχει μείνει πετσί και κόκαλο. Ηταν 125 κιλά, κοιτάξτε πώς έχει καταντήσει. Για μας ήταν πυλώνας στο σόι μας. Γιατί; Μου σηκώνεται η τρίχα’, είπε ο μάρτυρας, δείχνοντας τον Αθ. Χορταριά στο εδώλιο του κατηγορουμένου, προσπαθώντας να συγκινήσει τους δικαστές”.

Η καταγραφή και δημοσιοποίηση των προβλήματος υγείας εμού του δεύτερου διαμαρτυρόμενου, παραβιάζει κατάφορα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν θέματα της υγείας μου και τα οποία ουδέποτε αποδέχτηκα να δημοσιοποιηθούν αλλά ούτε και ερωτήθηκα ποτέ επί της συναινέσεώς μου να καταγραφούν και να αποτελέσουν περιεχόμενο δημοσιευμένου άρθρου. Ως προς τον πρώτο διαμαρτυρόμενο, η πιστή καταγραφή άνευ αδείας από το δικάζον δικαστήριο, και η δημοσίευση ζητημάτων του οικογενειακού μου πυρήνα τα οποία αποτέλεσαν μέρος του ένδικου βοηθήματος που νομίμως άσκησα, ομοίως παραβιάζουν τα ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα αλλά ταυτόχρονα και το υπερασπιστικό μου δικαίωμα το οποίο προστατεύεται τόσο από το Σύνταγμα της Χώρας αλλά και από την υπερνομοθετικής ισχύος Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Από την πρώτη στιγμή, ο πρώτος εξ’ ημών τόσο κατά την απολογία μου όσο και στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία, ήμουν ειλικρινής με απεριόριστο σεβασμό στην κρίση του δικαστηρίου. Ωστόσο, πρόσωπα όπως εσείς, μοναδικό στόχο έχετε να αποτρέψετε την δίκαιη έκβαση της δίκης και με κάθε τρόπο επιχειρείτε τον διασυρμό μου και την προσβολή της τιμής μου. Δεν είναι δυνατόν, τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η εις βάρος μου καταδίκη, και δεν έχει καν καθαρογραφεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, εσείς χωρίς κανένα δικαίωμα και έννομο συμφέρον, να δημοσιοποιείτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον χώρο του διαδικτύου, υιοθετώντας δε μια ρητορική μίσους απέναντί μου. Δίχως αυτό να είναι αρκετό εσείς συμμετέχοντας απρόσκοπτα στην στρατευμένη προσπάθεια αμαύρωσης της προσωπικότητας του πρώτου εξ’ ημών, καταπατάτε ξεκάθαρα την ιδιωτική σφαίρα του δεύτερου εξ’ ημών μεταδίδοντας άνευ συναινέσεως θέματα της υγείας μου, μη σεβόμενη ευθέως την οικογένειά μας αλλά και τα δικαιώματά μας».