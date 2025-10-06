Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.1°
2 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ψιχάλες μικρής έντασης
17°C
17.7° 15.6°
1 BF
88%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.0° 19.4°
1 BF
76%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
78%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.5° 16.5°
1 BF
80%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.2° 24.4°
2 BF
47%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.4°
4 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
100%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.7° 18.9°
3 BF
67%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.2° 20.8°
1 BF
69%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 18.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
86%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | Dreamstime.com © Liv Friis Larsen

Στη φυλακή ακόμη τέσσερα άτομα για το κύκλωμα με τις απάτες ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρες απολογίες οι τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια , οι οποίοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

Από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στη φυλακή ακόμη τέσσερα άτομα για το κύκλωμα με τις απάτες ΦΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual