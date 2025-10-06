Αρχίζει σήμερα η δευτεροβάθμια δίκη του Πολύκαρπου Γεωργιάδη

Ξεκινάει σήμερα μετά από τρεις συνεχόμενες αναβολές, η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Πολύκαρπου Γεωργιάδη, ο οποίος πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Α' Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για διακεκριμένη οπλοκατοχή και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια με αναστολή.



Ο Π. Γεωργιάδης συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που τον στοχοποιούσε. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία πραγματοποίησε έρευνα σε αποθήκη την οποία νοίκιαζε στο όνομά του, στο Κουκάκι. Στην αποθήκη βρέθηκαν μία τσάντα με ποσότητα εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές και φυσίγγια. Το υλικό αυτό, όπως σημείωσε και ο ίδιος στην απολογία του πρωτόδικα, ήταν κομμάτι μιας υπόθεσης του 2008 που σχετιζόταν με την απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μυλωνά από τον Βασίλη Παλαιοκώστα, στην οποία είχε βοηθητικό ρόλο. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε εντοπίσει ποσότητα όπλων και εκρηκτικών, ωστόσο ένα τμήμα του υλικού δεν βρέθηκε τότε καθώς ήταν θαμμένο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από όπου και τα μετέφερε ο ίδιος όταν ξεκίνησαν οικοδομικές εργασίες στο σημείο.



Προφυλακίστηκε στις φυλακές Λάρισας όπου και έμεινε σχεδόν 18 μήνες, καθώς το πλημμέλημα της απλής κατοχής εκρηκτικών και πυρομαχικών αναβαθμίστηκε στο κακούργημα της «κατοχής εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος ή τροφοδοσία ομάδων, οργανώσεων, ενώσεων προσώπων κ.λπ.», χωρίς ωστόσο αυτό να προκύπτει από τη δικογραφία αλλά πράγμα που δεν προέκυψε και από την αποδεικτική διαδικασία σε πρώτο βαθμό.



Κατά την απολογία του ο Π. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «την ευθύνη για τα εκρηκτικά έχει αναλάβει ο Βασίλης Παλαιοκώστας. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη για την κατοχή. Δεν γνωρίζω από πού προήλθαν όλα αυτά. Είχα βοηθητικό ρόλο. Τα ξέθαψα το 2016 από τη Θεσσαλονίκη επειδή γίνονταν πλησίον εργασίες. Ήταν επικίνδυνο να τα πετάξω. Μιλάμε για μια δευτερογενή εκρηκτική ύλη που κάτω από προϋποθέσεις γίνεται έκρηξη. Δεν ήταν ενωμένα σε μηχανισμούς. Από το 2008 μέχρι το 2016 ήταν θαμμένα. Ήμουν υπαξιωματικός στον στρατό και γνωρίζω πώς γίνεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή η προστασία των εκρηκτικών υλών».



Έκανε, παράλληλα, λόγο για στημένη υπόθεση: «Σχετικά με την υπόθεση έχουμε δύο σκέλη: το ένα είναι το στεγνά ποινικό, που είναι το κέλυφος της υπόθεσης, και το άλλο είναι βαθιά πολιτικό και αναβαθμίζει την απλή κατοχή εκρηκτικού σε κακούργημα. Έχει στηθεί μια φάμπρικα ανώνυμων τηλεφωνημάτων από την Αντιτρομοκρατική. Ο συνάδελφός μου (σ.σ. στο βιβλιοπωλείο Red n' Noir) Τάσος Θεοφίλου βάσει ενός ανώνυμου τηλεφώνου καταδικάστηκε και μετέπειτα αθωώθηκε».



Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια υπόθεση που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας των Αρχών να διογκώσουν ένα κατηγορητήριο και να δημιουργήσουν μια στρεβλή εικόνα περί αυτού μέσω διαρροών σε ΜΜΕ. Αρκεί μάλιστα να αναφερθεί ότι αρχικά προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τον παρουσιάσουν ως συντάκτη προκήρυξης της Οργάνωσης Λαϊκών Αγωνιστών για την επίθεση στον ΣΕΒ στις 24.11.2015, εξαιτίας ενός αρχείου PDF που είχε βρεθεί στον υπολογιστή του, που όμως δεν ήταν το πρωτότυπο αλλά το είχε κατεβάσει από ενημερωτικά σάιτ, όπως θα μπορούσε να έχει κάνει ο καθένας.