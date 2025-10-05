Πέθανε ο Γιώργος Κασιμάτης

Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή στο Νοσοκομείο των Κυθήρων σε ηλικία 93 ετών, ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κασιμάτης. Ο καθηγητής νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες με προβλήματα στο αναπνευστικό του σύστημα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού συνταγματικού δικαίου.

Γεννήθηκε το 1932 και μεγάλωσε, στα Κύθηρα. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Μόναχο και σε διδακτορικό στη Βέρνη. Δίδαξε επί δεκαετίες Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και μελετών, υπήρξε υπερασπιστής του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών. Διατέλεσε νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και διευθυντής του Νομικού του Γραφείου την περίοδο 1981–1988, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και στην αναθεώρηση του 1986, καθώς και στην εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Υπήρξε πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993-1997), πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου (1985-1990), ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998), συμβάλλοντας στην οργάνωση και εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στη χώρα.

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης αμφισβήτησε έντονα την εθνική και διεθνή νομιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους υποστήρισε ότι «παύση πληρωμής ενός παράνομου χρέους δεν συνιστά χρεοκοπία» και υπήρξε κύριο στέλεχος της Επιτροπής Αλήθειας Δημόσιου Χρέους.

Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος της κοινωνίας των Κυθήρων, όπου ίδρυσε το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και διετέλεσε πρόεδρος του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων. Για τον θάνατό του είπαν:

ΠΑΣΟΚ - Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς:

«Πύρινος ομιλητής, διετέλεσε νομικός σύμβουλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου την δεκαετία του 1980. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Συνταγματική Αναθεώρηση της περιόδου 1985-1986. Υπηρέτησε με συνέπεια το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Η συμβολή του στη νομική επιστήμη, πραγματικά ανεκτίμητη, η διδασκαλία και το έργο αποτελούν ανεξίτηλη παρακαταθήκη για το νομικό κόσμο και το κράτος δικαίου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό».

ΣΥΡΙΖΑ - Γραφείο Τύπου:

«Υπήρξε σημαντικός και πολυγραφότατος συνταγματολόγος. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος το διάστημα 1993-1997. Από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988 ήταν διευθυντής του Νομικού γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και έβαλε τη σφραγίδα του σε ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985-1986, και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987. Υπήρξε ιδρυτής και μέλος των διοικήσεων σημαντικών επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ο νομικός και δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος».

Ευάγγελος Βενιζέλος:

«Υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου, της μεταπολιτευτικής κυρίως περιόδου παρότι ήταν ενεργός και πριν από το 1974. Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Η ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο 1981-1988 τον έφερε αντιμέτωπο με τις επιστημονικές και πολιτικές προκλήσεις των θεσμικών μεταρρυθμίσεων αλλά και των συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980, από την αναθεώρηση του 1986 έως την περιδίνηση της περιόδου 1988-1990. Έδινε μάχες με πάθος και αναλάμβανε κόστος για τις απόψεις του, νομικές και πολιτικές. Τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια βρεθήκαμε να συμφωνούμε αλλά και να διαφωνούμε, ενίοτε έντονα. Ήταν όμως πάντα ένας καθηγητής της παλιότερης γενιάς που σεβόταν τις προϋποθέσεις του επιστημονικού διαλόγου και της συνύπαρξης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τώρα βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα. Τον αποχαιρετώ με τον σεβασμό που του αρμόζει».