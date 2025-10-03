Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.2° 20.0°
3 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
14.1° 12.2°
4 BF
59%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
18.0° 12.7°
4 BF
70%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
94%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.7° 13.7°
0 BF
71%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
9°C
8.7° 8.7°
2 BF
74%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
3 BF
70%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
25.2° 22.7°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
20.0° 19.9°
3 BF
81%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
4 BF
67%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
55%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 17.8°
3 BF
47%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
77%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 21.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
16.3° 13.8°
3 BF
83%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.0° 12.0°
3 BF
88%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.2° 10.2°
0 BF
73%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
Νοσοκομείο

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης μέσα στο νοσοκομείο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία • Η οικογένεια της νεαρής ζητά εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η Εισαγγελία Άρτας, με αφορμή τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες. Η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ζητούν εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις

Παράλληλα, η δικηγόρος της οικογένειας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας την εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την δικηγόρο, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου».

Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός. Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου, λέγοντας πως δεν ζήτησαν την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για την χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε δια τηλεφώνου στην νοσηλεύτρια γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης τη 28χρονης.

Τέλος ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό, χαρακτηρίζοντας το πιστοποιητικό θανάτου ελλιπές.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης μέσα στο νοσοκομείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual