Διέψευσε η Κωνσταντοπούλου: Δε ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι αρνείται τις διαρροές της δικαιοσύνης ότι η εκταφή αναβλήθηκε κατόπιν δικού της αιτήματος προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας

Η δικηγόρος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου διέψευσε την Τρίτη το απόγευμα ότι υπέβαλε αίτημα αναβολής για την εκταφή της σορού του γιου του, Δημήρεη Ρούτση. «Δεν έχω υποβάλλει αίτημα αναβολής», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα.

Νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες ότι έχει υποβάλει αίτημα αίτημα αναβολής, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος και ότι οι εισαγγελικές αρχές όρισαν η εκταφή να γίνει την επόμενη εβδομάδα κάνοντας δεκτό εκείνο το αίτημά της.