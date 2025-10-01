Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο

Ποινή 14 μηνών με μερική έκτιση έναν μήνα επέβαλε το Πλημμελειοδικείο για την υπόθεση της Βοιωτίας με την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανακριτική διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που στοιχειοθετούν αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα που αναλογούσαν στην νεκρή.
Στην κατάθεσή της φέρεται να υποστήριξε πως αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πως δεν είχε χρήματα για να θάψει τη μητέρα της. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε πως είχε δανειστεί χρήματα από τοκογλύφο, ο οποίος την πίεζε για να πληρώσει το χρέος της.
Ο δικηγόρος της 62χρονης ζήτησε ελαφρυντικά, υποστήριξε πως ό,τι έκανε το έκανε για τον γιο της, ζούσε ταπεινά και έχει μετανιώσει. Δεν έγιναν δεκτά. «Τα αίτια δεν ήταν ταπεινά, εξαπάτησε το δημόσιο με μια απάτη» είπε ο εισαγγελέας, βρίσκοντας σύμφωνη την πρόεδρο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας