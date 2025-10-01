Αθήνα, 21°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Ματωμένη Πρωτοχρονιά στις Σέρρες | Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση, καθώς συνέχισε να παίρνει τη σύνταξη της νεκρής • Συνεχίζονται οι έρευνες.

Ποινή 14 μηνών με μερική έκτιση έναν μήνα επέβαλε το Πλημμελειοδικείο για την υπόθεση της Βοιωτίας με την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανακριτική διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που στοιχειοθετούν αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα που αναλογούσαν στην νεκρή.

 

Στην κατάθεσή της φέρεται να υποστήριξε πως αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πως δεν είχε χρήματα για να θάψει τη μητέρα της. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε πως είχε δανειστεί χρήματα από τοκογλύφο, ο οποίος την πίεζε για να πληρώσει το χρέος της. 

Ο δικηγόρος της 62χρονης ζήτησε ελαφρυντικά, υποστήριξε πως ό,τι έκανε το έκανε για τον γιο της, ζούσε ταπεινά και έχει μετανιώσει. Δεν έγιναν δεκτά. «Τα αίτια δεν ήταν ταπεινά, εξαπάτησε το δημόσιο με μια απάτη» είπε ο εισαγγελέας, βρίσκοντας σύμφωνη την πρόεδρο.

