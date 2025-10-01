Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Η συνήγορος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπέβαλε αίτημα για να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Την ερχόμενη εβδομάδα και όχι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η εκταφή της σορού του Ντένις, του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Όπως ανακοινώθηκε η συνήγορος του απεργού πείνας υπέβαλε αίτημα αναβολής προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, κάτι που έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές.

Σημειώνεται πως σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας και έχει επιβαρυμένη υγεία, μεταφέρθηκε, σήμερα, προσωρινά σε ξενοδοχείο, καθώς το Σύνταγμα είχε πλημμυρίσει από κόσμο που συμμετείχε στην 24ωρη απεργία.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή έχει γίνει δεκτό, αλλά με μια απόφαση εμπαιγμό, καθώς επιτρέπεται μόνο η ταυτοποίηση της σορού και όχι τοξικολογικές εξετάσεις που είναι βασικό αίτημα των συγγενών.

Σήμερα, εξάλλου, έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής και για τον Δημήτρη, γιο του Παύλου Ασλανίδη, αλλά πάλι μόνο για ταυτοποίηση σορού.