Αίτημα Ασλανίδη: Η εισαγγελία ενέκρινε εκταφή μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές

Μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις

Την εκταφή της σορού του Δημήτρη, του γιου του Παύλου Ασλανίδη, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας.

Όπως έγινε και στο αίτημα τού απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, η εισαγγελέας διατάσσει την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, μετά το αίτημα τού πατέρα του, μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η παραγγελία έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Η δικαστική εξουσία εξακολουθεί να εμπαίζει τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και δεν ικανοποιεί τα εύλογα αιτήματά τους για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης. Οι συγγενείς ζητάνε την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να «φωτιστούν» πλήρως τα αίτια των θανάτων στο πολύνεκρο έγκλημα. Οι εισαγγελικές αρχές απορρίπτουν το αίτημα και δίνουν το «πράσινο φως» μόνο για την ταυτοποίηση των σορών.

Όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι για 17η ημέρα, ο οποίος παραμένει στο Σύνταγμα αποδυναμωμένος και με τη ζωή του να είναι σε κίνδυνο.